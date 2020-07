Fiscal y su hija en San Andrés: "Si me van a apedrear por ser padre, recibo las piedras"

Alejandro Cabra Hernandez

La polémica por el viaje a la isla de San Andrés que realizaron el fiscal general, Francisco Barbosa, y el contralor, Carlos Felipe Córdoba, no termina.



Tras conocerse que ambos funcionarios viajaron con sus esposas -cada una tiene funciones en la entidad contraria-, ahora se reveló que el fiscal Barbosa estuvo acompañado por su hija y una amiga de ella, ambas menores de edad.



El viaje a la isla caribeña, que es criticado por haberse realizado en pleno puente festivo y en medio del aislamiento preventivo obligatorio, que restringe el turismo al archipiélago, ahora suma un nuevo capítulo a la novela.



Aunque Barbosa y Córdoba han justificado que se trató de un viaje laboral, en el que se hicieron importantes hallazgos fiscales y penales -incluso este viernes se anunció imputación de cargos al Gobernador del Archipiélago, Everth Hawkins, por presunta corrupción en contratos durante la pandemia-, lo cierto es que se podría haber incurrido en uso indebido de recursos del estado en dicho viaje.



En este caso, no hay ningún impedimento legal ni penal para que el Fiscal viaje con su hija, pero la amiga de ella no pertenece a su núcleo familiar, por lo que el uso indebido de los recursos estaría ahí.



De existir alguna irregularidad, será la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes quien investigue el caso.



Barbosa se defendió

Barbosa, quien se mostró consternado por las críticas recibidas, señaló que en el marco de sus funciones decidió que su hija lo acompañara al archipiélago, pero aseguró que tomó las precauciones a propósito de la pandemia generada por el covid-19.



El jefe del búnker afirmó que si bien viajó en el avión de la Fiscalía, fue él quien sufragó todos los gastos del viaje de su hija. Argumentó que es una adolescente y que necesita de él, por lo que no descarta seguir realizando viajes con ella.



“Nosotros jamás, y yo jamás expondría a mi hija con una situación de riesgo en el marco de una acción sanitaria. Esta actividad me ha generado trabajo las 24 horas, yo tengo una hija adolescente, y quiero que piensen que soy padre de familia, siempre que tenga la oportunidad para viajar con mi hija y mi familia, lo haré”, argumentó.



Barbosa dejó claro que conoce la acción legal que hay en su contra en la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República. “Cuando me llame la Comisión a rendir cuentas explicaré la situación. Soy respetuoso de las instituciones”.



El viaje a San Andrés le ha costado al fiscal todo tipo de cuestionamientos, por lo que señaló que “si el objetivo es apedrearme por acompañar a mi hija, yo lo recibo (…) primero que fiscal general soy padre de familia, primero que fiscal general soy una persona que le sirve a Colombia, pero jamás dejaré de lado mi rol de padre y de ser humano”.



El jefe del ente acusador afirmó que “nadie puede impedir que me suba en un avión con mi hija” y señaló que el “fiscal general no está por encima de ninguna ley. Yo soy el primero que acata las instituciones en este país. Si la comisión me cita acudiré para explicar. No hubo infracción de parte mía en este caso, yo no solo soy fiscal, soy padre y mi chiquita que tiene una edad en la que me necesita, estaré”.



Sobre las posibles violaciones que pudo tener en el aislamiento preventivo, el fiscal señaló que la ley permite la salida de menores, y que el traslado de su hija se realizó en un carro, un avión y al llegar al archipiélago no salió de la habitación.



“Jamás expondría a mi hija. En San Andrés no hay ningún lugar público de recreo. Estuvo en un lugar cerrado conmigo”, precisó.