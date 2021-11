"Sí me llamó, pero no me presionó": Karen Abudinen reiteró que sí habló con Benedetti

Este jueves se registró un nuevo capítulo del pulso entre la exministra Karen Abudinen y el senador Armando Benedetti, quienes desde hace varias semanas han intercambiado comentarios sobre el contrato adjudicado a Centros Poblados.



La polémica inició el pasado 27 de septiembre cuando Karen Abudinen aseguró que el Senador la llamó a sugerirle que no caducara el contrato y él, por su parte, negó haberse comunicado con ella con esas intensiones.



"Senador: Le refresco la memoria. Usted si me llamó, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato. YO NO NEGOCIO, NI CEDO ANTE CORRUPTOS", dijo en su momento la exministra Tic.

Sin embargo, este miércoles la exministra declaró ante la Corte Suprema, como testigo de la investigación del caso Centros Poblados, y manifestó que ningún congresista había intercedido o la había presionado para evitar ceder el contrato.



Tras estas declaraciones, el senador Benedetti celebró lo manifestado por Abudinen porque, según dijo, estas evidencian que él no la buscó para favorecer empresas y reiteró que nadie puede asegurar que él "cometió algún acto ilícito".



"Me alegra que Karen Abudinen haya aclarado ante la Corte Suprema que yo nunca la llame para favorecer a ninguna empresa en Centros Poblados. Mañana espero que todos los medios que me crucificaron, con el mismo tiempo e ímpetu expliquen que yo no tuve nada que ver con eso", escribió Benedetti en su cuenta de Twitter.

Pronunciamiento que fue rechazado por Abudinen quien, a través de la misma red social, recalcó que Benedetti sí la llamó para tratar el tema de Centros Poblados e, incluso, le escribió por WhatsApp.



La exministra no dio detalles de la conversación, pero sí manifestó que no se sintió presionada por el diálogo con el Senador para tomar una decisión respecto al contrato. Finalmente, afirmó que con sus comentarios, lo que pretende Benedetti es confundir a la opinión pública.



"Armando Benedetti pretende confundir a la opinión como lo suele hacer siempre. 1- Si me llamó y me escribió wps uno para la habilitación y dos para ver la posibilidad de ceder y no caducar", dijo.



Cabe recordar que tras las declaraciones de Karen Abudinen, ahora la Sala de Instrucción de la Corte indagará a Armando Benedetti y Antonio Luis Zabaraín, de Cambio Radical, tras una denuncia impuesta por la Red de Veedurías Ciudadanas.



“En la diligencia rendí testimonio juramentado, no podría dar mayores elementos por la reserva del proceso, pero quiero que sepan que me verán en cada una de las actuaciones en las que me requieran los entes de control”, precisó Abudinen.