"Sí hay voluntad de paz": Iglesia católica dice que apoyará acercamientos con grupos ilegales

Luego de reunirse con el canciller designado, Álvaro Leyva, con quien hablaron sobre el interés del nuevo gobierno de adelantar diálogos de paz con grupos guerrilleros, ahora el representante de la Conferencia Episcopal, monseñor Héctor Fabio Henao, aseguró que la iglesia católica está dispuesta a apoyar esos acercamientos.



De acuerdo con lo manifestado por monseñor Henao, en el encuentro con Leyva no se profundizaron los detalles sobre cómo se tiene planteado iniciar los acercamientos, pero sí quedó claro que por parte de la Iglesia católica habrá voluntad para ayudar a que el gobierno de Gustavo Petro pueda dialogar para buscar la paz de Colombia.

"Esa conversación era más que todo para reiterar el llamado del gobierno para que la Iglesia participe activamente en los procesos que se van a iniciar, pero no hubo detalles. No creo que aún esté definida específicamente la metodología, ni los pasos que se van a dar con cada uno de los grupos", manifestó el Monseñor a Blu Radio.



Monseñor Henao indicó, además, que en el encuentro que tuvieron con Leyva, el próximo canciller les recalcó el deseo que tiene el nuevo gobierno de adelantar un proceso de paz no solo con el ELN, sino también con las disidencias de las FARC y otros grupos delictivos como el Clan del Golfo, los Caparros y los Rastrojos .



"El doctor Petro ha dicho que hay alto interés en que la iglesia participe en procesos a futuro. Nosotros lo que hemos hecho es ratificar la voluntad de la Conferencia Episcopal en lucha por la paz", comentó monseñor Henao en diálogo con Caracol Radio.



Finalmente, el representante de la Conferencia Episcopal reiteró que si finalmente el nuevo gobierno logra que se den los acercamientos, entonces la iglesia católica brindará apoyo desde la misión pastoral y humanitaria para estar atentos a la centralidad de las víctimas y las garantías de no repetición en medio de una posible negociación.