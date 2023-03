Revelan que Nicolás Petro acudió en agosto al MinComercio a pedir puesto para Adelina Covo

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, sigue generando polémica. Esta vez porque varios son los señalamientos en su contra, por haberse reunido con diferentes ministros y altos funcionarios para pedir cargos y 'cupos' en las carteras, según su exesposa, Day Vásquez.



Por lo anterior, Blu Radio en exclusiva logró confirmar con los diferentes ministerios, que efectivamente Nicolás Petro, sí se ha reunido con varios jefes de cartera; No obstante, fue Germán Umaña, ministro de Comercio, quien llamó la atención.



De acuerdo con el medio radial, Germán Umaña y Nicolás Petro se habrían encontrado el martes 23 de agosto, tan solo dos semanas después de que el presidente de la República se reuniera en Barranquilla y Cartagena.



Así las cosas, en dicha reunión el hijo de Petro le habría recomendado al Ministro, que tuviera en cuenta a Adelina Covo, para la Cámara de Comercio de Cartagena.



“Por solicitud del señor Petro Burgos, el ministro lo atendió en una cita el martes 23 de agosto de 2022 en las instalaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La cita se cumplió de 5:00 p.m. a 5:30 p.m. Esa única reunión se realizó directamente en el despacho, ubicado en el piso 7, donde el ministro estuvo acompañado en todo momento por el asesor Mateo Bucheli Solarte”, se lee en la respuesta oficial.



Además, el ministerio reconoció que “el propósito de la reunión era hablar sobre los delegados del presidente en las Cámaras de Comercio de Barranquilla y de Cartagena. El señor Petro Burgos quería presentar a la señora Adelina Covo, que conoce los temas de Cámaras de Comercio de Cartagena”.



Por su parte, Adelina Covo, señaló que nunca ha estado interesada en ocupar dicho cargo en Cartagena y que tampoco le interesa desempeñarse en algún cargo público, por lo que tampoco ha decidido ser candidata a la Alcaldía de la capital del Bolívar.



Asimismo, sostuvo para Blu Radio, que ella no sabía de ninguna reunión entre Nicolás Petro y Germán Umaña. Sin embargo, subrayó que si es amiga del hijo del presidente y que no piensa abandonarlo en estos momentos.



Cabe mencionar, que Adelina Covo es reconocida por su labor política en Cartagena y por ser muy cercana al Presidente Petro. Igualmente, es suegra de Armando Benedetti y en varias ocasiones ha manifestado su interés por llegar a ser alcaldesa de Cartagena.



Al igual que Nicolás Petro, también se conoció que el padre del Presidente de Colombia, el señor, Gustavo Petro Sierra, también se reunió con el ministro de Comercio el pasado 11 de octubre de 2022, durante media hora.



“El propósito de la reunión era conocer los lineamientos de políticas públicas que desarrolla el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en línea con las propuestas formuladas en el Plan de gobierno del Pacto Histórico”, agrega la respuesta oficial del Ministerio.