Petro insiste en que se respete imagen de su hija menor tras controversia por uso de una foto sin su permiso

La respuesta del presidente Gustavo Petro a la publicación de una foto de su hija menor en el portal de La Silla Vacía desató todo un debate. Luego de insinuar que el uso de la imagen de su hija en la nota fue una "canallada", el Mandatario hizo público un comunicado en el que reafirmó que debió consultarse a los padres el uso de la foto, al tratarse de una menor de edad.



La controversia empezó por un trino del Presidente en el que se refirió a la publicación del medio de comunicación. "¿La silla vacía está publicando las fotos de mi hija menor sin su autorización ni de sus padres? ¿No es otra canallada?", escribió Petro.

¿La silla vacía está publicando las fotos de mi hija menor sin su autorización ni de sus padres? ¿No es otra canallada? https://t.co/C6DTy27OM2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 14, 2023



No obstante, luego de la ola de comentarios en contra del medio de comunicación y hasta un pronunciamiento de la Fundación para la Libertad de Prensa, el Jefe de Estado reapareció en redes sociales con un comunicado "respetuoso" dirigido al mencionado portal.



Antes de conocerse la carta, el mismo medio publicó que "cientos de sus seguidores (de Petro) se han dedicado a denostar de La Silla Vacía e incluso a publicar nuestra dirección con fines intimidatorios" y aseguró que el Presidente "hace más difícil que la prensa siga indagando sobre los vínculos entre sus allegados y los privilegios del poder".



En su carta, Petro menciona que lo tomó por "sorpresa" la publicación de la imagen de su hija en la nota que mencionaba a varios miembros de la familia presidencial, en medio del escándalo por supuestos vínculos de su hijo Nicolás Petro y su hermano Juan Fernando con el narcotráfico.



"Personalmente, pedí a la Fiscalía que investigue informaciones que afectan a algunos miembros de mi familia, a pesar de la dificultad que dicha decisión ha representado para mí, como padre y como hermano", escribió.

Una carta respetuosa dirigida a la @lasillavacia: pic.twitter.com/8nUZjnEvQR — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 15, 2023



Y continúa: "La prensa ha hecho su trabajo crítico sobre este episodio y ha contado con todas las garantías. Mi persona y mi círculo familiar están abiertos al escrutinio público, como ha sido durante toda mi vida, y asumo, como Jefe de Estado, los sacrificios que representar al país tiene para mi privacidad. Sin embargo, no está en discusión que la publicación de la fotografía de una menor de edad requiere de la autorización de sus padres, así el padre de esta menor sea el Presidente de la República".



Además, aseguró que los medios de comunicación encontrarán en él "un Presidente dispuesto a debatir y discutir con respeto a las diferencias", sin hacer a un lado que el ejercicio del periodismo libre debe hacerse pero que al mismo tiempo debe hacerse bajo el respeto del estamento jurídico.



Petro además lamentó que La Silla Vacía haya sufrido ataques en redes sociales, luego de su queja. "Con firmeza, les expreso mi solidaridad y rechazo de manera firme cualquier insinuación de violencia en contra de la prensa", se lee en el comunicado.



¿Qué dice la Flip?

Luego del primer trino del Mandatario que encendió la controversia, la Fundación para la Libertad de Prensa aseguró que el "lenguaje desobligante" de Petro "podría inhibir el cubrimiento sobre sus familiares".



"Las diferencias que pueda tener el Presidente frente al contenido de determinados medios deben ser tramitadas con los instrumentos y canales establecidos y constitucionales, y no con un lenguaje que afecta la libertad de prensa", dijo la Fundación.



De hecho, según la Flip, fue la misma oficina de comunicaciones de la Casa de Nariño la que compartió la imagen en un grupo de prense, dando a entender que "existe una autorización implícita para el uso de estas imágenes". Además, señala que la publicación "no perjudica los derechos de la menor y no hay una explotación de su imagen".