Reportan temblor de 3,7 grados en Cundinamarca, en Bogotá se sintió con gran intensidad

El Servicio Geológico Colombiano reportó que en la noche de este lunes 6 de febrero se registró un sismo de 3,7 grados con epicentro en Pasca, Cundinamarca.



El temblor se sintió con fuerza en Bogotá, donde varias personas, a través de las redes sociales, reportaron el movimiento telúrico.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2023-02-06, 19:44 hora local Magnitud 3.7, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Pasca - Cundinamarca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/ehDqPbETsf https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/ARyHGrejey — Servicio Geológico (@sgcol) February 7, 2023



De acuerdo con las autoridades, el sismo tuvo una profundidad de 5 kilómetros, la cual fue calificada por el Servicio Geológico Colombiano como superficial.



Cabe mencionar que en primera instancia, las autoridades señalaron que el temblor fue de 4, pero luego lo ajustó a 3,7.



La alcaldesa de la ciudad, Claudia López, manifestó que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y el Cuerpo de Bomberos de Bogotá adelantaron un recorrido por las localidades verificando alguna afectación.



“Al momento no tenemos reportes de afectaciones. Cualquier alerta de riesgo inminente repórtela al 123”, señaló la mandataria distrital.



El Idiger, por su parte, manifestó que, por el momento, no se reportaron emergencias en Bogotá, por cuenta del sismo que se presentó a las 7:44 de la noche.



“El sismo presentado en Bogotá, no reporta afectaciones al momento”, señaló la entidad.