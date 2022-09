Reportan nuevos enfrentamientos con grupos indígenas por invasión de terrenos en el Cauca

Nuevos enfrentamientos por intentos de invasión de tierras se registraron en la tarde de este sábado en el municipio de Guachené, en el norte del departamento del Cauca.



De acuerdo con el reporte de lo ocurrido, hacia las 2:40 p.m. un grupo de indígenas habría ingresado abruptamente a la hacienda El Chimán, ubicada en la vereda Llano de Taula, en Guachené. Según se indicó, estas personas habrían llegado disparando contra habitantes de la zona y trabajadores de ingenios azucareros que estaban en el lugar.



En medio de los enfrentamientos, la comunidad solicitó la presencia de Ximena Bastidas, personera municipal de Guachené, quien aseguró que al llegar al lugar se encontró con que los indígenas estaban atacando a los habitantes de la vereda. Además, indicó que las personas estaban portando prendas del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric.

#EnVideo Fuertes enfrentamientos se registraron en el municipio de Guachené, en el norte del Cauca, por intentos de invasión de tierras. Comunidades indígenas llegaron disparando contra habitantes de la zona y trabajadores de los ingenios azucareros. pic.twitter.com/La9ImfeDMH — El País Cali 📰 (@elpaiscali) September 24, 2022



"Me llaman y me manifiestan que los indígenas se tomaron otra vez la vereda Llano de Taula. Cuando llegue al lugar, los indígenas estaban disparando y atacándonos", comentó Ximena.



De igual manera, la Personera dijo que en medio de los enfrentamientos los indígenas quemaron tres motos que se encontraban en una de las viviendas de la hacienda, entre ellas la motocicleta en la que ella se movilizaba.



Al respecto, Ximena manifestó que ella les hizo saber a los indígenas que estaba en el lugar como defensora de los habitantes y que la moto era de la Personería, pero que esto no fue impedimento para que la quemaran.



"Quemaron tres motos, se llevan la mía, les muestro el chaleco y les digo que soy la defensora y representante de los derechos humanos, no les importó y en ese momento nos empiezan a disparar y lo único que logro hacer es cubrir a un niño que estaba ahí", mencionó Ximena.



Entre tanto, la Personera confirmó a El País que ella se encuentra bien, pero que tres personas de la comunidad de Guachené resultaron heridas.

La Personera de Guachené, Ximena Bastidas, entrega declaraciones sobre el tema. Esto fue lo que dijo al respecto. pic.twitter.com/7OdqjpJM6m — El País Cali 📰 (@elpaiscali) September 25, 2022



Frente a los hechos ocurridos, el Cric emitió un comunicado en el que asegura que los miembros de su comunidad fueron víctimas de un ataque armado en el sector de El Chimán. Además, en el documento manifiesta que cuatro de sus integrantes resultaron heridos en medio de los disturbios.



"Se reportan cuatro hombres heridos por arma de fuego: dos en el abdomen, uno el pecho y otro en el hombro. Las personas heridas fueron trasladadas de urgencia a centros médicos.Rechazamos estos hechos de violencia en contra de las comunidades en proceso de liberación de la madre tierra", precisa el documento".



Hasta ahora ni las autoridades locales ni nacionales se han pronunciado al respecto, sin embargo, la comunidad de Guachené hizo un llamado tanto al presidente Gustavo Petro como a la vicepresidenta Francia Márquez a que intervengan para evitar que este tipo de situaciones se agraven.