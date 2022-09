Colombia registra 7 suicidios diarios y 95 intentos de suicidio en lo que va del año

Cada día se reporta en Colombia un promedio de 7 suicidios y 95 intentos de suicidio en lo que va del año, según las más recientes cifras oficiales consultadas en este mes de septiembre, el mes de la prevención del suicidio.



Las cifras de Medicina Legal, con corte al 31 de julio de 2022, indican que en el país se han registrado 1.564 suicidios en este año. Por su parte, datos del Instituto Nacional de Salud (INS) señalan que, con corte del 27 de agosto del 2022, se han notificado un total de 22.834 casos de intentos de suicidio también durante este año.



De manera preliminar, los datos de intento de suicidio evidencian un aumento con respecto a lo esperado en la notificación de casos en las entidades territoriales, que para esta misma fecha de corte estimaban un acumulado de 18.000 intentos de suicidio.



El médico psiquiatra, Rodrigo Córdoba, ve con preocupación las cifras conocidas y hace parte de los especialistas que trabajo por la no estigmatización al hablar abiertamente sobre suicidio dado que un problema de salud pública importante, pero a menudo descuidado, rodeado de estigmas, mitos y tabúes.



“Definitivamente, el suicidio, que es un problema de salud pública, ha tenido un incremento significativo en los intentos y en las cifras en el último tiempo y creemos que, a lo que ha sido las situaciones de trastornos mentales sub diagnosticados, se ha sumado el elemento de desesperanza que en los jóvenes se ha hecho constante y común en este tiempo”, dice el especialista.



En ello concuerda la doctora Andrea Otero, médica especialista en psicología clínica y presidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, quien además resalta que el 90% de los suicidios se asocian a un trastorno mental.



“La depresión está presente en más del 50 % de los suicidios, y el riesgo es mayor si, adicionalmente, la persona sufre de ansiedad. A esto se suma que, el consumo de alcohol puede agravar el cuadro depresivo, lo que aumenta el riesgo suicida. Aproximadamente el 50 % de estos intentos se da tras haber consumido previamente alcohol o abusado de sustancias psicoactivas, SPA. Casi todas las enfermedades mentales aumentan el riesgo suicida; más del 10 % de las personas con trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, trastorno de personalidad limítrofe o trastorno de personalidad antisocial mueren por suicidio. De igual manera, se debe tener en cuenta que, las enfermedades médicas dolorosas y crónicas, contribuyen con el 20 % de los suicidios en personas de edad avanzada”.



La presidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, determina que, “los signos de advertencia no siempre son obvios y pueden cambiar de persona a persona. Algunos dejan en claro sus intenciones, mientras que otros guardan en secreto sus pensamientos y sentimientos suicidas”.



Por su parte, la Organización Mundial de la Salud estima que las tasas de suicidio se incrementaron en un 17% en los años transcurridos entre 2000 y 2019, en la Región de las Américas. Además, señala que “alrededor del 79% de los suicidios en la Región de las Américas ocurren en hombres. Así como, la tasa de suicidio ajustada por edad entre los varones es tres veces mayor a la de las mujeres”.



En efecto, en Colombia en este año un total de 1.241 hombres se han suicidado, mientras los casos en mujeres son de 323 casos, de acuerdo con las cifras de Medicina Legal con corte al mes de julio.



En cuanto al comportamiento de la notificación de intento de suicidio por departamento con corte al mes de agosto del 2022, Bogotá registra 3.578 casos, seguido de Antioquia (3.401), Cundinamarca (1.422), Cali (1.120) y Santander (1.017).

Prevención

La doctora Otero, psiquiatra especialista en psicología clínica, afirma que la ayuda y apoyo de la familia, los amigos y los profesionales de la salud puede influir de manera importante en una situación donde hay pensamientos suicidas. La doctora Otero, hace un llamado sobre las medidas de precaución que se pueden implementar desde el colegio, trabajo y familia:



1. Si una persona presenta señales de advertencia, preguntar sobre sus estados de ánimo y pensamientos, demuestra interés y así, esta persona puede darse cuenta que no está sola.



2. Acompañe, no juzgue, escuche, esté disponible.



3. Actúe alentando a la persona a que busque ayuda de profesionales y personas de apoyo.



4. El acompañamiento continuo por parte de familia y amigos es muy importante, pues los pensamientos de suicidio no desaparecen fácilmente.



“La mejor manera de salvar una vida es buscar ayuda de un profesional. Prevenir el suicidio es posible, y para ello es fundamental detectar la depresión y tratarla adecuadamente. ¡Hay preguntas que salvan vidas!, es por esto que, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre, desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría, ACP, hemos venido trabajando, durante los últimos años, en una serie de campañas que pretenden dar visibilidad a esta problemática, buscando contribuir con la disminución de decisiones fatales y la mejora de la calidad de vida de las personas que no encuentran una salida”, concluye la especialista.