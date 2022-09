Claves para entender el síndrome de Asia, un mal de mucho cuidado

El Síndrome Autoinmune Inducido por Adyuvantes, Asia, fue descrito por primera vez en Europa en el 2011. Es el resultado de una reacción del sistema inmunológico/ inflamatorio frente a la presencia de adyuvantes en el cuerpo humano, es decir, las personas que presentan la serie de síntomas y signos se han visto en contacto con metales pesados, vacunas, o dispositivos con silicona.



Esta respuesta significa que la defensa del cuerpo humano comienza a generar procesos inflamatorios en las diferentes estructuras que componen el organismo. Según el doctor Alan González, especialista en cirugía plástica y salud estética, “sus síntomas dependen del sistema que estén comprometiendo, y asimismo, van a manifestarse”.



Al ser una patología nueva, que tiene algo más de diez años, “muy pocos especialistas han tenido una claridad de la enfermedad e incluso, algunos dudan que exista”, complementa el doctor González, quien tiene alrededor de cinco años tratando con esta enfermedad.



La lista de sintomatología es realmente extensa. Puede haber malestares musculares y articulares (afectación del sistema óseo-articular); dolores de cabeza persistentes, migraña, insomnio, depresión, fatiga crónica o sensación de cansancio (afectación del sistema nervioso central); alteraciones de la memoria, dispersión mental, disminución de la capacidad de concentración, entre otros.



“Son síntomas que afectan diferentes sistemas, y el tema principal es que no son de manera continua, sino que son por ciclos. Entonces, por momentos, hay dolores de cabeza, malestares; en otro periodo hay dolores articulares, mucho cansancio. Entonces, de una u otra forma, los pacientes van a los especialistas y no encuentran respuesta porque todos los exámenes les salen normales”, hace énfasis el doctor González, para explicar la dificultad que se presenta a la hora de diagnosticar el síndrome.



El síndrome Asia es una afección no solo biológica, sino que incluye alteraciones psicológicas, del entorno familiar, en temas laborales y sociales de quien lo padece.

Esta patología suele presentarse con mayor frecuencia en quienes se han realizado alguna cirugía estética que involucra el adyuvante de silicona, más que todo en las prótesis mamarias, pero es importante recalcar que no es una enfermedad muy común y que no solamente se presenta en este tipo de intervención.



Los implantes mamarios son un cuerpo extraño, por lo que es lógico que el organismo genere una reacción inmunológica, pero la gravedad de esta depende del paciente y de su predisposición orgánica.



“Son toda una serie de signos y síntomas por los que todo el mundo queda preocupado y no encuentran alguna respuesta. Se asume entonces que la persona afectada tiene una enfermedad psiquiátrica. De ahí que muchas de las pacientes que he atendido han terminado siendo manejadas con antidepresivos y demás medicamentos, por supuesto, sin encontrar ninguna razón o respuesta ante la situación, pero todas guardan en común, que tienen implantes mamarios”, expresó el especialista.



​

Enfermedad del implante mamario

Quienes han llegado a sufrir este síndrome, han decidido llamarlo también ‘enfermedad del implante mamario’, como lo comentó Angeline Moncayo, actriz colombiana que lo vivió en carne propia y decidió emprender el proyecto ‘Asia Recovery’, para brindar información y acompañamiento a las mujeres que tengan algún padecimiento a causa de las prótesis mamarias.



He aquí la importancia de que más personas conozcan sobre este nuevo síndrome, ya que pueden ayudar a dar respuesta y tranquilidad a cierta población de mujeres que están pasando por una situación de salud que las ha conducido a someterse a diversos exámenes y manejos médicos por parte de especialistas y no encuentran ningún alivio.



“La enfermedad es bastante compleja de entender y de abordar porque el sistema inmune es complicado y puede abarcar muchísimas cosas. Y he tenido la gran oportunidad de hablar con muchos médicos que entienden bastante sobre el Síndrome Asia y hay uno, por ejemplo, que le ha hecho bastante seguimiento a la enfermedad y él, solo, ha hecho una lista de 165 síntomas”, expresó Moncayo.



No es necesario tener todos los síntomas para diagnosticar el síndrome, y hay que tener presente que en cada mujer actúa de manera distinta, por eso, la dificultad para ser diagnosticada.



Con relación a esto último, el doctor González comenta que los tres síntomas que él ve con relativa frecuencia son: dolores articulares, dolores musculares, insomnio, fatiga crónica y depresión, ansiedad o bastante labilidad emocional (cambios bruscos en el estado de ánimo o el estado emocional). Sin embargo, no deja de nombrar casos de pacientes con infección en vías urinarias, alteraciones a nivel gastrointestinal, caída del cabello o uñas frágiles.



Lastimosamente, para poder detectar el Síndrome Asia se debe recurrir al ‘diagnóstico por exclusión’, es decir, ir descartando por medio de los especialistas otros padecimientos, hasta plantear a las prótesis como responsables de los síntomas.



El doctor González explica que el paso a seguir será “retirar los implantes y observar durante un año si los síntomas que se han venido presentando se disminuyen, o se quitan de manera completa, entonces decimos que es una confirmación de una paciente con Síndrome ASIA, igual, estamos mirando qué otros exámenes se pueden solicitar para evaluarlo”.



Moncayo recalca que “es importante que el médico pueda explicar al paciente cuáles son las expectativas a nivel físico, porque no es menos importante la estética, ya que es parte de la salud mental, por lo que es necesario que sepan cómo van a quedar. Hablar de la posibilidad de una reconstrucción es esencial”.



Más mujeres, al escuchar casos como el de Angeline, han decidido recurrir a la explantación de las prótesis sin presentar algún síntoma relacionado al síndrome, como el caso de la presentadora Mónica Fonseca, quien comenta que lo primero que le dijo al médico al salir de la cirugía fue: “me siento libre”.

Es importante tener en cuenta: