¿Qué puede hacer si transfirió dinero a un número de cuenta equivocado?

El caso de José David Barras, un universitario que transfirió $6 millones a la cuenta equivocada, puso de precedente que hacer consignaciones conlleva un grado de riesgo al digitar el número destinatario, pues siempre cabe la posibilidad de equivocarse y no saber cómo recuperar la plata.



El Colombiano transmitió esta inquietud a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) qué se debe hacer en este caso. Según Jaime Rincón, director de gestión operativa y seguridad adscrito a esta agremiación, “en la mayoría de los casos en que se comete un error en una consignación, la cuenta destinataria no existe, así que se reversa automáticamente”.



“Si la cuenta existe —añadió— lo que usted debe hacer es hablarle muy rápidamente a su banco, entre menos tiempo pase entre la transferencia y el aviso, es más posible reversarla. Ahora, una vez hecha la transacción, lo ideal es que las dos partes expresen que se trató de un error y eso hace que el trámite sea sencillo”.



El experto explicó que si no hay acuerdo entre ambas partes, “se entra en un proceso de investigación que no es siempre fácil para la entidad y el cliente, porque son transacciones que, aunque erróneas, fueron hechas de manera voluntaria”.



“La recomendación es que sea muy cuidadoso antes de enviar dinero, algunos bancos incluso ofrecen herramientas para validar la identidad del receptor del dinero antes de que se haga una transferencia. Esta es la mejor manera de evitar estas situaciones problemáticas y de dolores de cabeza”, señaló Rincón.



Volviendo con José David Barras, se sabe que luego de haber enviado los $6 millones a quien no era, no ha podido recuperar su dinero y públicamente ha manifestado que la contraparte se comprometió a devolverle $4.800.000 en tres cuotas, pero según sus denuncias, han existido demoras en el retorno del saldo.



De acuerdo con el afectado, los seis millones en cuestión fueron producto de todo un año de ahorro para irse a Italia con el propósito de hacer efectiva una beca que se ganó en una universidad de ese país.