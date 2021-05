¿Qué impacto tiene la renuncia de Ceballos en la mesa de diálogo con el Comité del Paro?

Alejandro Cabra Hernandez

Gran revuelo causó en el país la noticia de la renuncia del alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, anunciada a través de una entrevista con la periodista María Isabel Rueda en El Tiempo, y la posterior respuesta que emitió mediante un comunicado el Centro Democrático ayer, en medio de las negociaciones para superar el paro nacional.



En efecto, en su diálogo con la comunicadora, Ceballos reveló que desde el 22 de diciembre de 2020 le había manifestado al presidente Duque su decisión de dar un paso al costado. “Y le reiteré esa voluntad el día 3 de mayo de este año, fecha en la cual formalicé esa decisión de irme a partir del 26 de mayo, mencionándole al Presidente oficialmente que mi último día en Palacio sería el 25 de mayo”, indicó.



Sobre los motivos de su renuncia, Ceballos sostuvo que se va porque siente “una incomodidad con el expresidente Uribe” y explicó que “se refiere a algo esencial que tiene que ver con mi trabajo como Comisionado. En dos ocasiones, desafortunadamente, no fui consultado por el expresidente Uribe en un par de contactos que tuvieron él y representantes suyos con el ELN”.



La respuesta del Centro Democrático no se hizo esperar. Mediante un comunicado público, la colectividad calificó como “abrupta” e “inoportuna” la renuncia de Ceballos, lo que “evidencia que no estuvo a la altura de las difíciles y trascendentales tareas a su cargo”.

“No se renuncia por “incomodidades” cuando se tiene una alta responsabilidad en medio de la crisis que atraviesa el país. Insólito, además, que invoque gestiones del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que conoce en detalle el presidente de la República Iván Duque. Hay que poner fin drásticamente al grave y continuo daño que hacen al tejido económico y social de la Nación quienes allanan los terrenos legales de la inconformidad”, manifestó el partido de gobierno en su escrito.



Al respecto, analistas señalaron que la repentina salida de Ceballos podría afectar el buen curso de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro, pues era precisamente él quien estaba a cargo de liderar dichos acercamientos.



Andrés Segura, profesor y consultor en crisis y asuntos públicos, expresó que deja un aire de desconfianza que Ceballos haya aceptado coordinar estos diálogos, tan importantes para el país, aún sabiendo que se iba a ir.

“El mensaje que queda entre los negociadores es que los estaban usando para ganar tiempo, en este caso, diríamos mejor perder tiempo,

poniéndolos a conversar con alguien que, además, según dijo en su entrevista, tampoco tenía capacidad de tomar decisiones porque no era ministro. Al final, simplemente se abrió la mesa, pero esto generará desconfianza en la negociación del paro”, aseguró.



A su turno, el analista político Ancízar Marroquín agregó que en este momento la prioridad del Ejecutivo debe ser designar un reemplazo de Ceballos, para “no dilatar las conversaciones” para superar la crisis que afronta Colombia.



En ese sentido, Marroquín sostuvo que “sería más fácil vincular al proceso a alguien cercano como el consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio José Archila” . No obstante, agregó, “no creo que se le mida”.



Ahora bien, según los analistas consultados, es probable que los promotores del paro nacional aprovechen la coyuntura para pedir que el diálogo con ellos lo dirija un ministro y no un comisionado.



“Una persona que dice que no tenía capacidad y que además sabía que se iba a ir, pues a los del paro seguro les queda la sensación de que no los están tomando en serio. En este punto, la confianza de que las negociaciones son reales debe mantenerse”, puntualizó el profesor Segura.



¿Quién liderará los diálogos ahora?

Para el profesor Andrés Segura, el ministro del Interior, Daniel Palacios, es “la opción lógica” para reemplazar a Ceballos en el liderazgo de la estrategia de diálogo del Gobierno Nacional con el Comité del Paro y diversos sectores de la sociedad.



Según el académico, a Palacios lo acompañarían en las reuniones los titulares de carteras como Trabajo, Defensa y la Consejería para las Regiones, que tomaría más relevancia política en el diálogo entre el Ejecutivo y los promotores de las manifestaciones. Por otro lado, el analista Marroquín indica que podría ser la oportunidad para incluir a alguien externo al gobierno, como Humberto De la Calle.