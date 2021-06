¿Qué hay detrás de las críticas de Vargas Lleras al Gobierno Nacional?

Alejandro Cabra Hernandez

“Mi conclusión es que podríamos cerrar la Procuraduría sin que nada ocurriese, distinto a que el país se ahorraría más de un billón de pesos al año, que bien podrían destinarse al propio sector de la justicia. Con excepción de México, ningún país en el mundo tiene semejante engendro”.



Este es uno de los fragmentos más polémicos de la más reciente columna de opinión del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, publicada en su columna de El Tiempo, en la que se fue lanza en ristre contra las reformas a la justicia y al Código Disciplinario, “dos leyes rechimbas”, que fueron impulsadas por el Gobierno Nacional durante el periodo legislativo que acaba de terminar.

En efecto, el jefe natural del Partido Cambio Radical aseguró que eliminar la Procuraduría “ha debido ser el proyecto con el que pasaría a la historia la doctora Cabello y le hubiera prestado gran servicio a la nación”.



Y sobre la otra agregó: “Sorprende escuchar al Minjusticia (Wilson Ruiz) afirmando que esta reforma era la que el país estaba esperando. Qué descaro. De lo que sí se ocupó en extenso, y por eso fue aprobada, fue de la creación de más burocracia”.

“Miles de nuevos empleos se crean en la Defensoría del Pueblo, que ya gasta más de $700.000 millones en una nómina de 5700 empleados. Ahora en cada municipio se creará una oficina permanente de la Defensoría. ¿Cuánto va a costar? ¿No existen ya los personeros municipales?”, se preguntó.



El columnista concluyó instando al Ejecutivo a objetar las leyes: “Primero, por inconvenientes, también por inconstitucionales y porque son una burla a la política de austeridad, tan cacareada por el Gobierno”.



Es por ello que desde hace varias semanas el país político se pregunta qué hay detrás de las duras críticas que Germán Vargas Lleras hace contra el Gobierno Nacional, pese a que varios ministerios están a cargo de miembros de su partido y su bancada en el Congreso ha apoyado proyectos de ley claves para la Casa de Nariño.

Zanahoria y garrote

Como lo recuerdan expertos consultados por El País, Vargas Lleras había desaparecido de la vida pública tras perder en las presidenciales de 2018. Sin embargo, su nombre reapareció a comienzos de 2020, cuando el presidente Iván Duque nombró como ministro de Salud a Fernando Ruiz, con lo que, dice el analista político John Mario González, se oficializó la llegada de Cambio Radical al Gobierno.



Luego, en julio del año pasado, arrancó con su columna de opinión dominical, un espacio “político” cuyo objetivo es marcar una distancia frente al Ejecutivo, de acuerdo con el estratega y consultor político Miguel Jaramillo Luján. “Se ha convertido en un gran parangón donde él da cátedra de cómo gobernar”, sostiene.



De hecho, como lo recuerda González, fue precisamente en esa columna donde, a comienzos de abril de este año, el exvicepresidente criticó duramente la reforma tributaria que había presentado el Gobierno Nacional al Congreso y que luego debió retirar ante el paro nacional.



“El primero que le dio duro al Gobierno Duque fue Germán Vargas. Fue de los primeros que criticó la reforma tributaria. Y luego, cuando se hundió también la reforma a la salud -que era propuesta de Cambio Radical-, salió a quejarse. Era obvio: un Gobierno tan debilitado no iba a poder sacar ninguna reforma grande en el Congreso durante estos días”, señala el analista.



No obstante, la experiencia política y el conocimiento de lo público le permitieron al exvicepresidente de la República encontrar oportunidades en medio de la crisis.



Según el consultor y analista político Andrés Mejía Vergnaud, Germán Vargas “se dio cuenta de la necesidad tan grande que tenía el Gobierno de tener apoyos políticos y cómo esa necesidad forzaba al presidente Duque a incorporar en su gabinete a personas de Cambio Radical, a efectos de tener algo de apoyo político, y aun así tener que soportar el hecho de que le esté dándo ‘garrote’ a algunas de sus actuaciones”.



Y es que, en opinión de los expertos, pese a las críticas, él y su fuerza política tienen alta participación burocrática en el Ejecutivo.



Además de Fernando Ruiz, también son cuotas de Cambio Radical la ministra de Comercio, María Ximena Lombana, y el próximo titular de la cartera de Deporte, Guillermo Herrera, quien asumirá el cargo en unas semanas, según se conoció.



Asimismo, pese a no ser cuota suya, Vargas Lleras también es cercano a la ministra de las TIC, Karen Abudinen, a través de su amistad con el clan Char, de Barranquilla.



Según Jaramillo Luján, también “tiene mucha burocracia en los ministerios de Vivienda, Educación, Agricultura y Medio Ambiente”.

Pros y contras

En medio de este panorama, sostienen los analistas, la posibilidad de que Germán Vargas Lleras vuelva a lanzarse a la Presidencia en 2022 no es descabellada.



El estratega Jaramillo Luján agrega que, a pesar de que, según los sondeos el exvicepresidente tiene niveles de desfavorabilidad similares a los de Gustavo Petro -muy altos-, “para el ciudadano de a pie un Vargas Lleras que plantee seguridad, orden, experiencia, pero con un poco de menos arrogancia y más cercanía con la ciudadanía con humildad, podría calar”.



De su parte, la politóloga Stefanía Gaviria indica que no cree que el exvicepresidente esté ‘calentando motores’ todavía.



“Si quiere de verdad aspirar a las elecciones, debe hacer un trabajo más arduo e intenso. Es vital que recupere la cercanía con los electores y que termine de conquistar a los que aún no ha convencido. Dentro de la derecha hay opciones más visibles y carismáticas que actualmente recorren el país entero buscando darse a conocer y haciendo un llamado al diálogo para ver de qué forma se pueden plantear soluciones a los problemas sociales que atraviesa Colombia”, puntualiza.



Por lo pronto, El País consultó, bajo la condición del anonimato, a un congresista de Cambio Radical sobre la posibilidad de que Vargas Lleras aspire a la Jefatura del Estado y respondió: “Él ha hablado muchas veces con nosotros y eso no está en el radar. Hoy Germán lo que está haciendo es poner todo lo que conoce en práctica. Él no tiene aspiraciones, entiende que el país no lo elegiría”.