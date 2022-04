¿Qué dice el Gobierno? Denuncian casos de maltratos en embajadas y consulados de Colombia

Situaciones de acoso laboral se están presentando en variass embajadas y consulados de Colombia en el mundo, según la denuncia presentada por la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo).

Frente a las denuncias presentadas por la Unidiplo, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, expresó que es importante que esas quejas se presenten de manera formal.

“Se nos está volviendo una práctica de todos los días, hay un caso donde se quiere armar un escándalo contra la Cancillería, contra los funcionarios, es como un deporte que se ha vuelto estar desprestigiando una institución”, aseguró Ramírez frente a la situación.



Los miembros de la Unidiplo rechazaron la respuesta de la canciller asegurando que las denuncias interpuestas por sus funcionarios son reales y, al ser calificadas como “deporte”, generan un estigma entre los trabajadores.



“Para muchos empleados, tomar la decisión de presentar una queja formal puede ser muy difícil, por el fundado temor de represalias que eso implica. No se debería juzgar la frecuencia o no con la que se presentan las denuncias, ya que la mayor o menor ocurrencia de las mismas es consecuencia de la mayor o menor presencia de casos de abuso de autoridad”, afirmó la Unidiplo en un comunicado.



Frente al cuestionamiento de la Unión, la Cancillería informó que no tendrán tolerancia con cualquier caso de acoso laboral en la institución y además, por orden de la vicepresidenta, empezarán a trabajar en el desarrollo de estrategias y programas que estén encaminados a mejorar el ambiente laboral y el bienestar de los funcionarios.



“La canciller ha insistido en promover la política para el desarrollo de la carrera diplomática y consular, al igual que de la carrera administrativa, buscando posicionar a la Cancillería de Colombia en los primeros lugares a nivel mundial. Bajo sus instrucciones se ha tratado de vincular el mayor número de directivos y embajadores de carrera diplomática”, expresó el Ministerio.



Frente a las denuncias, la Cancillería informó que se procederá con el rigor que requiera la situación y se adelantarán las investigaciones internas correspondientes para así tomar las medidas necesarias frente a cada caso que sea evaluado.



“Se han puesto en marcha los respectivos protocolos de atención psicosocial para aquellos funcionarios que han manifestado o han dado a conocer situaciones de mal ambiente laboral y de acoso. Se ha buscado generar mecanismos de diálogo entre las partes con miras a subsanar estas situaciones y mejorar el clima laboral a través de intervenciones oportunas en aquellas dependencias donde se han reportado casos”, informó la Cancillería.



Finalmente, la vicepresidenta Ramírez invitó a los funcionarios y empleados de la entidad a denunciar dichos casos de manera formal para así solucionar la situación y trabajar en la mejora del ambiente laboral.