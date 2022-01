Punto en el que ocurrió el accidente en La Línea no es crítico, afirma director de Seguridad Vial

Luis Felipe Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), habló este miércoles sobre el siniestro ocurrido este martes en el túnel Los Venados, en la vía La Línea, el cual dejó ocho muertos y 33 heridos.



Lota aseveró en medios nacionales que el lugar en el que ocurrió el accidente "no es un punto crítico" ni de descenso peligroso, pues está antes de comenzar el descenso.



"Es un punto en el que se está iniciando el descenso hacia el municipio de Cajamarca. No tiene dificultades visuales que generen algún tipo de inconveniente. Justo antes de entrar al túnel hay un viaducto y la recta permite la visual", afirmo Lota a Blu Radio.



Y agregó: "Esta revisión se hizo previo a la apertura de la vía. En ese túnel en particular no hay condiciones que generen problemas de inestabilidad e inseguridad".

El director negó que el siniestro fuera provocado por problemas en el diseño de la vía, que fue inaugurada con la promesa de que se reducirían tanto el tiempo de desplazamiento como los accidentes.



"Se ha venido garantizando la seguridad vial en el punto, el trabajo coordinado con la Policía y el Invías. Este es un hecho muy infortunado, que enluta a todos los colombianos, pero que claramente no es la tendencia del corredor", dijo Lota a W Radio.



Sin embargo, Pedro Mora, conductor de vehículos de carga pesada, dijo a Blu que la vía es "muy peligrosa".



"La hicieron para reducir tiempo, pero es más lo que nos gastamos en esos trancones. Llevamos más de 20 minutos estacionados. El desnivel que tiene esta vía es peligrosísimo. Los vehículos, por más que venga despacio, los frenos ceden por la inclinación que tiene. imagínese, los vehículos cargados con 10 o 12 toneladas", aseveró.

¿Qué causó el accidente?

Sobre las causas del siniestro, Lota manifestó que la principal hipótesis apunta a una falla mecánica del tractocamión.



"Estamos verificando lo sucedido con el vehículo, pareciera una falla mecánica, pero se está reconstruyendo todo el siniestro para determinar las causas efectivas", comentó el director de la Ansv a W Radio.



Al parecer, se trataría de una falla en el sistema de frenos, según lo dicho por el director de Tránsito y Trasporte de la Policía Nacional, Juan Alberto Libreros, este miércoles a RCN Radio.