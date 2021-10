Proyecto para reformar a la Policía recibió el primer aval en el Congreso

Las Comisiones Segundas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron este martes los proyectos de ley para la transformación de Policía Nacional con los cuales se logra el fortalecimiento de la carrera y la profesionalización y la actualización del régimen disciplinario, temas que han sido reclamados por el país en los últimos meses.



Uno de los ponentes, el representante liberal Alejandro Carlos Chacón, indicó que “se han sacado en su gran mayoría de manera unánime, incluyendo lo que ha pedido la ciudadanía, lo que ha pedido el país, lo que ha pedido el Congreso y la Policía. Esto trae unas obligaciones, unos compromisos de mejoramiento, una permanente y constante profesionalización de la Policía, pero además también unas obligaciones en sus actuaciones en el régimen disciplinario”.

Explicó que no sólo la reforma traerá garrote a la Policía, “se acaba la injusticia en el que el nivel ejecutivo a diferencia de los oficiales que no tenía el subsidio familiar, logramos incluir la asistencia familiar, es distinto pero muy sustancial porque llega hasta 35% de las posibilidades de mejorar las condiciones económicas de ellos, lo logramos”.



En el articulado también se dispuso que no se les cobre ningún costo como consecuencia de los ascensos, “a ningún funcionario le cobran por los ascensos, a los policías no hay porqué cobrarle por los ascensos”, dijo el ponente.



El senador del Centro Democrático, John Harold Suárez, sostuvo que “hemos dado un gran paso aprobando en primer debate el nuevo estatuto de la Policía Nacional, que establece como su principio rector el reconocimiento por la dignidad humana, el debido proceso y los derechos fundamentales de los ciudadanos, algo que ratifica una vez más el carácter cívico, democrático y de formación en derechos humanos con el que cuentan los uniformados”.



Suárez destacó además que para recuperar la confianza cívico-policial, “se crea el Sistema de Garantías para la Formulación, Consulta y Seguimiento Ciudadano en Materia Disciplinaria el cual permitirá a los ciudadanos plantear peticiones o quejas en materia disciplinaria a la Policía. De igual modo la aprobación del nuevo Estatuto de Carrera y Profesionalización es una muestra del gran compromiso que tiene esta institución ante el país, una reforma integra en la cual se establecen lineamientos claros para las nuevas generaciones de policías, se crea una nueva categoría, Patrullero de Policía, la cual permitirá que haya un contacto directo con la ciudadanía”.



Desde el gobierno, el ministro de la Defensa, Diego Andrés Molano, sostuvo que esta nueva legislación que se tramita permita seguir avanzando a la Policía, "el esfuerzo de las audiencias públicas realizadas permitieron evidenciar el compromiso que tiene nuestra Policía, y el de este Congreso de la República para garantizar que los colombianos tengamos una Policía cada vez más profesional y más organizada".

Recordó además que “la Transformación Integral a la Policía Nacional es una reforma completa y en permanente mejora, con la que se busca tener hombres y mujeres con mejores conocimientos y competencias, más confiables, cercanos a los ciudadanos y transparentes en su actuar”.



Por su parte el director de la Policía Nacional, General Jorge Luis Vargas Valencia, destacó que esta reforma tuvo una nutrida discusión, tanto en las audiencias previas, como también con las proposiciones y manifestaciones constructivas realizadas a los articulados.



El proyecto pasa ahora a su discusión final en las plenarias del Senado y la Cámara, lo que se espera sea en dos semanas, en donde si es aprobada la reformas se podría tener en la sanción presidencial para antes de terminar noviembre.