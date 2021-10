Alcalde de Malambo apoya que comerciantes se armen para combatir la inseguridad

Gran polémica ha generado la sugerencia que ha hecho el alcalde de Malambo, Atlántico, Rumenigge Monsalve, quien en un consejo con los comerciantes del municipio les sugirió que ante la ola de criminalidad se armen y aseguró que está dispuesto a ayudarlos a conseguir el salvoconducto para el porte de las mismas.



“Después de hacer una mesa de trabajo con todos los comerciantes, líderes, empresarios del municipio de Malambo y ver la angustia, la preocupación por sus familias, porque les están dando un ultimátum que si en 24 o 48 horas no pagan deben salir del municipio o atentan contra su vida, y están dispuestos a armarse de manera ilegal para defenderse de la delincuencia, ante esto nosotros lo que dijimos es que no apoyamos la ilegalidad y que estamos dispuestos a ayudarlos a conseguir el salvoconducto para el porte de arma”, sostuvo el alcalde Monsalve.



El mandatario aclaró que ha manifestado que les apoya para que consigan el arma de manera legal. “Porque no soy la autoridad competente para darle el salvoconducto. Es la autoridad competente la que les puede autorizar el porte o la tenencia de arma, pero después de muchos estudios. Nosotros como Alcaldía, como Estado, les brindamos el acompañamiento legalmente. Pero los comerciantes que están siendo intimidados, extorsionados, que les están dando un ultimátum para que se vayan del municipio, no tienen el conocimiento de cómo pueden adquirir un arma legal”.



“Si como alcalde permito que ellos armen grupos ilegalmente y adquieran armas ilegales, ellos se verán perjudicados y sus familias también cuando accionen un arma de esas para defender no solo a su familia sino también su negocio”, añadió.

Lea además: Desarticulan a 'Los Llaneros', dedicados a la venta de droga en zonas escolares de Cali



Monsalve dijo que el número de policías que tiene actualmente el municipio no es suficiente para vigilarlo eficazmente. “Tengo nueve cuadrantes en Malambo y eso es insuficiente para vigilar y controlar 68 barrios; es insuficiente brindarle apoyo a más de 3000 comerciantes en el municipio, son más de tres mil familias que hoy apenas abren un negocio tienen que pagar una cuota de dos o tres millones de pesos. Entonces esas personas quieren armarse ilegalmente y la asesoría que se les está dando es para que ellos se armen, pero de manera legal. Cualquier persona hoy puede acercarse a Indumil, al Batallón para hacer trámite para portar un arma de fuego, porque eso es legal”.



También afirmó que en el Decreto presidencial 2362 del 24 de diciembre de 2018 “se habla que las autoridades militares competentes son las únicas que están autorizadas para autorizar el porte de arma de fuego, pero con un permiso especial. Entonces, hoy cualquier persona puede sacar un arma de fuego con tenencia, qué es tenencia, tenerla en su negocio… hoy los comerciantes tienen un peligro de necesidad para su familia y también tienen una urgencia, porque tienen que dejar abandonados sus negocios”.



“Todas las personas piden acompañamiento policivo y los comerciantes, que se levantan a las 3:00 a.m., los alimentos para distribuirlos en los diferentes barrios no tienen el acompañamiento del Estado, porque es claro que el pie de fuerza que tenemos nosotros hoy es insuficiente”, terminó diciendo.



Fenalco Atlántico respalda la petición

Ante el pronunciamiento del alcalde de Malambo, la Federación Nacional de Comerciantes, seccional Atlántico, dijo respaldar la medida y fue más allá, al indicar que no solamente deben ser los comerciantes los que se armen de manera legal, sino los ciudadanos que cumplan con los protocolos que hay en la ley colombiana para poder portarla.



“Yo creo que absolutamente válido y respaldamos la iniciativa del alcalde de Malambo en ese sentido, porque hay un protocolo para efectos de que le entreguen a uno un salvoconducto con exámenes médicos y psiquiátricos”, dijo a Caracol Radio el presidente de la junta de Fenalco Atlántico, Rafael Madero.



El empresario terminó diciendo que la ola de inseguridad que viven, no solo en el Atlántico sino en toda Colombia, tiene a los comerciantes y a la ciudadanía en una zozobra constante, “porque lamentablemente nuestra institución no ha sido suficiente para contrarrestar esta ola de inseguridad”.