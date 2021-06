Proyecto 'Matrícula Cero' se hundió en el Congreso

Valentina Rosero Moreno

Con 2 votos a favor y 5 en contra, la Comisión Sexta del Senado hundió el proyecto de ley que buscaba garantizar la educación universitaria gratuita para los estudiantes del país.



El proyecto 'Matrícula Cero', que había sido presentado por sectores de la oposición en noviembre del 2020, no habría sido apoyado por los congresistas debido a los altos costos fiscales que esta iniciativa demandaría para el Estado.



La propuesta, que había sido presentada y liderada por los senadores Wilson Arias, Antonio Sanguino y Gustavo Bolívar, no fue apoyada por legisladores del Centro Democrático, el Partido Liberal y Cambio Radical.



Según detalló el senador Bolívar, los congresistas Ruby Helena Chagui del Centro Democrárico; Horacio José Serpa y Julián Bedoya Pulgarin del Partido Liberal; así como Ana María Castañeda y Antonio Luis Zabaraín del Cambio Radical, fueron quienes votaron en contra del proyecto.

Al respecto, el senador Bolívar expresó a través de sus redes sociales su descontento por la decisión de la Comisión y mencionó que "Nos acaban de hundir el proyecto #MatriculaCero en Comisión Sexta. Todo para ellos nada para el pobre".



Por su parte, el senador Horacio Serpa, quien votó en contra de la iniciativa, aseguró que su decisión se basó en que el proyecto no tenía fuentes de financiamiento ni respaldo fiscal.



"Voté en contra de un proyecto de gratuidad porque no tiene fuentes de financiamiento, no tiene tampoco respaldo fiscal, lo cual lo hace inviable de cara a la realidad económica del país. Tampoco establece la focalización para orientar esos subsidios a quienes más lo necesitan", explicó Serpa.

Frente a la decisión de la Comisión Sexta, el senador Antonio Sanguino hizo un llamado al Congreso a realizar "una audiencia pública con jóvenes de todo el país para demostrar las fuentes de financiación de nuestro proyecto de Matrícula Cero".



Finalmente, por medio de sus redes sociales, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, manifestó que la 'Matrícula Cero' en el país "ya es una realidad que cubre el segundo semestre de 2021 y continuará en 2022, para convertirse en política de Estado".