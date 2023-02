Proyecto de ley para regularizar plataformas de transporte no se radicará sin consenso

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y los representantes de las plataformas de movilidad, acordaron este miércoles que el proyecto de Ley de Régimen Sancionatorio de Transporte solo se presentará al Congreso de la República cuando haya un consenso con todos los actores.



El ministro Reyes destacó que el mensaje del presidente Gustavo Petro “nunca ha sido el de excluir a nadie”, el mensaje es que “tenemos que preservar el trabajo de los colombianos”, por lo que “no podemos desconocer las realidades del transporte que hay en Colombia”.



El funcionario explicó que por ello se deben “tomar decisiones para regularizar la prestación de un servicio de transporte”, por lo que se va a buscar un consenso con todos los actores del sector para llegar a unos acuerdos que permitan más adelante presentar ese proyecto.



La reunión, que se extendió por cerca de dos horas, terminó con tres conclusiones principales, entre las que se encuentra la presentación de este proyecto para la consideración del Congreso , una vez sea concertado y se obtenga un consenso con todos los actores.



“Esta es una reunión en la que abrimos las puertas al diálogo, es una primera sesión y mientras acá no tengamos un acuerdo no vamos a radicar ningún proyecto en el Congreso, que les quede la tranquilidad, no hay orden de ninguna clase de prohibir nada”, resaltó el Ministro.



Para ello, se propuso realizar varias audiencias públicas en diversas regiones del país para tratar el tema, donde se vinculará a los ministerios de Trabajo y de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, para discutir la necesaria reglamentación de las plataformas de movilidad.



Además, el Ministerio de Transporte se comprometió a mantener e impulsar la Mesa Nacional con el gremio de los taxistas, para que en un término de máximo dos meses, se construyan los ajustes a la política pública que fortalezca las condiciones actuales.



Frente al tema, la superintendente de Transporte, Ayda Ospina Arias, aclaró que “son borradores que hemos venido construyendo, incluso de la mano con todos quienes están interesados en el tema que pueden ser sujetos vigilados o sujetos que se puedan ver investigados”.



La superintendente resaltó que nunca desde el Gobierno se pretendió “prohibir las plataformas”, sino al contrario, “reconocer que hacen parte de un ecosistema, que son una herramienta que ayuda y facilita la labor para el mejoramiento de garantizar un servicio seguro, eficiente y eficaz”.



La funcionaria recalcó que, en esa misma línea, al reconocer que estas plataformas existen, lo que se pretende es que sean “sujetos de vigilancia en la medida que no cumplan con los servicios que prestan”.