Procuraduría suspende a funcionario de Migración Colombia que agredió a pasajero

La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente al funcionario de Migración Colombia que agredió a un viajero en las instalaciones del aeropuerto El Dorado, en Bogotá.



Este viernes se conoció que el funcionario Jaime Alonso Sánchez será separado de su cargo y no recibirá ninguna remuneración durante tres meses luego de que golpeara a un pasajero.



En redes sociales se viralizó un video que evidencia la agresión del funcionario en contra del pasajero Juan Ramón Camarillo, quien aseguró que este caso de intolerancia fue consecuencia de un acto de racismo.



Lea aquí: Aceptan renuncia del fiscal que adelantó proceso contra hermano de expresidente Uribe



Aunque el usuario relató que fue violentado verbal y físicamente por su color de piel, el funcionario pidió disculpas y negó que la discusión haya sido un caso de racismo.



En diálogo con Blu Radio, el funcionario de Migración manifestó que sabe que su forma de responder estuvo mal. Además, entregó su versión de los hechos y mencionó que la discusión empezó cuando el usuario intentó hacer la detección biométrica y se quejó porque las máquinas, al parecer, no funcionaban correctamente.



"Fue ahí cuando empezó a ofender. Me siguió insultando, me decía: ‘usted para que está tripe no sé qué. Yo le digo que no me tratara mal y le explico qué no está haciendo bien y que tiene que hacer la fila. Siguió con palabras groseras, fuertes y, en ningún momento, le dije algo de racismo, nunca he tenido problemas de estos, eso es un invento", detalló el funcionario.



Lea aquí: Hackean sesión de la Comisión de la Mujer del Congreso con video de hombre masturbándose



Cabe resaltar que, también diálogo con Blu Radio, el usuario aceptó haber tratado mal al funcionario y mencionó: "en un momento le dije que me respetara y lo insulté también. Me provocó, lo que hice fue tratar de buscar una persona para que me colaborara con ese señor".