Procuraduría investiga a jefe de inteligencia militar del Ejército por presunto abuso sexual

El jefe de inteligencia del Ejército Nacional es investigado por el presunto abuso sexual de una subalterna, que aseguró que su denuncia fue archivada por un tiempo para favorecer el ascenso del hoy general.



Este jueves la Procuraduría informó en un comunicado que asumió el caso del oficial Mario González por "presuntas conductas sexuales abusivas ejercidas en contra de una teniente retirada".



El abuso se habría cometido en noviembre de 2017. El entonces coronel González fue denunciado por la también oficial Jeymi Muñoz, quien le dijo a la fiscalía que su superior la tocó de forma abusiva en su oficina después de una ceremonia en una sede militar.

"Me puso de pie de forma brusca e intentó mirar debajo del vestido (...) luego me bajó la cremallera de la espalda y comenzó a manosearme y a besarme a la fuerza", dijo la mujer en una entrevista con W Radio.



Según su versión, la fiscalía archivó el proceso antes de que el Congreso aprobara el ascenso de González a general en 2019.



"El caso nunca lo movieron, el caso siempre estuvo quieto y para este año (2021), en el mes de agosto, me entero de que el caso había sido archivado", indicó.



Añadió que una fiscal trató de disuadirla de seguir adelante con su denuncia, debido al "mucho poder" que tenía su presunto agresor y su círculo.



González, según La W, negó las acusaciones y las atribuyó a "un montaje" de la mujer por negarle un traslado. Ni el ejército ni el general se han pronunciado sobre el escándalo a través de otros medios.



De su lado, la fiscalía confirmó a la AFP que cerró la investigación de la denuncia, aunque no especificó las razones, pero que decidió reabrirla el año pasado.



El general González es el jefe de inteligencia del ejército desde enero de 2020, cargo en el que fue asignado tras un escándalo por presuntas escuchas ilegales realizadas por esa unidad a políticos, jueces y periodistas.