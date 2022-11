Procuradora General invitó a buscar salidas ante riesgo económico por Hidroituango

La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, se pronunció este jueves sobre lo que viene ocurriendo con el proyecto Hidroituango, que debía entrar en funcionamiento el próximo 30 de noviembre.



La jefe del Ministerio Público precisó sobre tres aspectos en particular: el primero tiene que ver con la necesidad de realizar las pruebas necesarias para que de forma segura se puedan prender las turbinas y se quite la presión sobre el vertedero.



“La Procuraduría es consciente que este es un proyecto estratégico para el país y es el que nos va a asegurar nuestro futuro energético”, señaló la funcionaria, al tiempo que resaltó que las pruebas “son necesarias para que de forma segura y en un plazo razonable se puedan prender las turbinas”.



En segundo lugar, invitó a la ministra de Minas y Energía y al Director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, para que junto con EPM, la Gobernación de Antioquia y el Alcalde de Medellín busquen salidas ante el riesgo económico de no entrar en funcionamiento el 30 de noviembre.



“La Procuraduría ha estado, está y seguirá verificando que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las comunidades río abajo”, señaló Cabello Blanco.