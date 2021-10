Prisión domiciliaria para hombre que prendió fuego a su pareja por negarse a lavar los platos

Un caso indignante de violencia contra la mujer se presentó en la madrugada de este sábado en Bogotá, cuando una joven fue víctima de un ataque con líquido inflamable, presuntamente a manos de su pareja.



EL hecho se registró sobre las 3:00 a.m., cuando la mujer se encontraba en su vivienda en el barrio Andalucía, de la localidad de Kennedy, en Bogotá. Al parecer, el hombre le prende fuego luego de que sostuvieron una discusión porque la joven se negó a lavar unos platos.



"Le lanzó thinner y con el mechero la prendió de una y hasta quemó el perrito que tenía abrazado, me parece injusto que mi hermana haya sido agredida de una manera tan cruel solo por no lavar unos platos”, declaró el hermano de la joven.



La víctima, de 21 años, tuvo que ser trasladada al Hospital Simón Bolívar, donde se encuentra en grave estado de salud. "Ella tiene quemaduras de segundo y tercer grado en el 65% de su cuerpo y está en una Unidad de Cuidados Intensivos", confirmaron preliminarmente las autoridades.



El comandante de la estación Kennedy en Bogotá, mayor Luis Acosta, informó que las autoridades lograron capturar en flagrancia al hombre, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General.



"Al dirigirse al lugar de los hechos, se entrevistan con la señorita, la cual manifiesta que la persona con la que convive, de 36 años, la había roseado con thinner en el cuerpo y la había prendido fuego, ocasionándole múltiples quemaduras en el cuerpo”, detalla el informe de la Policía sobre los hechos.



Los hechos cometidos por el hombre, quien también tuvo que ser llevado al Hospital Simón Bolívar por las quemaduras que recibió, fueron calificados como "gravísimos" por la Fiscalía, que le imputó el delito de tentativa de feminicidio.



En una audiencia pública un juez determinó imponerle una condena de prisión domiciliaria, la cual fue refutada por el ente investigador que, tras calificar de machista la actuación del juez, pidió al juzgado de segunda instancia tener en cuenta que la víctima se encuentra con quemaduras permanentes a raíz de la actuación del presunto responsable.