Presidente Duque retó a Merlano a revelar "día, hora y lugar" de su supuesta reunión

El presidente Iván Duque se refirió a las declaraciones de Aida Merlano y desmintió las declaraciones de la excongresista quien, en referencia al caso de compra de votos en el que está implicada, aseguró que había tenido una reunión con el mandatario.



El Presidente fue enfático en que no participó en ningún complot judicial para condenar a Merlano en Colombia y manifestó que ella estaría protegida por el gobierno de Nicolás Maduro. Duque, además, la retó a revelar los detalles de la supuesta reunión en la que la excongresista asegura estuvieron los dos.



Lea además: Hipopótamos traídos por Pablo Escobar serán declarados especie invasora en Colombia



"Que ella me mencionó, perfecto: que diga el día, la hora y el lugar en el que ha tenido una reunión conmigo. Ella está protegida por la dictadura de Maduro en Venezuela; ellos han pretendido incidir en el proceso electoral dándole a esta señora no solamente espacios, sino protección en ese país", comentó Duque en diálogo con Noticias Caracol.



El Mandatario también habló sobre la estadía de Merlano en Venezuela y mencionó que ella no debería estar declarando desde el país vecino, sino en Colombia donde debería estar respondiendo por



"Esa señora es una fugitiva de la justicia colombiana, debería estar en Colombia a disposición de las autoridades judiciales. La dictadura de Maduro no es reconocida por Colombia, pero eso no es obstáculo para que esa criminal no esté en el territorio colombiano respondiendo a las autoridades de nuestro país", precisó Duque.

Lea también: ¿Quiénes son los salpicados por Aida Merlano en sus declaraciones a la Corte Suprema?



Cabe recordar que la semana pasada se conocieron las explosivas declaraciones que entregó Merlano desde Venezuela a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, en donde aseguró que hubo un entramado criminal con el cual se compraron votos en el Atlántico.



Merlano declaró en el marco de la indagación preliminar que se adelanta en contra del congresista Arturo Char, hermano del candidato presidencial Alejandro Char, por la presunta comisión de delitos electorales.



En la compulsa de copias de la Corte se involucra a 19 personas, entre las que se encuentran expresidentes de la República y el mismo presidente, Iván Duque. En el documento de la Corte se menciona a Arturo Char, Alejandro Char, Fuad Ricardo Char, Julio Gerleín Echeverría, Faisal Jacobo Cure Orfale y Lilibeth Llinás Delgado.