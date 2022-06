Presidente Duque no tendrá que cumplir arresto domiciliario por desacato, según Minjusticia

Tras el incidente de desacato emitido por el Tribunal Superior de Ibagué contra el presidente Iván Duque, el Gobierno Nacional señaló que la decisión del Tribunal no está en firme por lo que el mandatario por ahora no tendrá que cumplir los cinco días de arresto domiciliario.



La defensa del Gobierno Nacional afirma que la decisión del Tribunal Superior de Ibagué no tiene soporte jurídico porque viola el fuero constitucional del Presidente de la República.



Lea además: Vacuna anticovid: el 83.3 % de los colombianos tiene una dosis y el 70.6 % ya completó dos



“Con esta decisión el despacho desconoce los esfuerzos del Gobierno Nacional en la conservación de todas las áreas naturales del país. Además, desconoce sus propias competencias así como la de las demás autoridades que deben concurrir para tomar una decisión como esta frente al Jefe de Estado cuyo fuero constitucional no se tuvo en cuenta en clara vulneración del ordenamiento jurídico”, afirmó el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela.



La Cartera de Defensa señaló que la decisión del Tribunal Superior de Ibagué debe surtir el grado jurisdiccional de consulta ante la Corte Suprema de Justicia. “La mencionada providencia no se encuentra firme”, dijo el ministro.



En ese mismo sentido, el presidente Ivan Duque, se defendió señalando que la decisión del Tribunal es un abierto prevaricato y pidió al Consejo de Disciplina Judicial y al Ministerio Público actuar al respecto.



“Esa sentencia está más que cumplida y los reportes están. Aparte de eso, la decisión no solo es inconstitucional, sino que no está firme”, dijo el mandatario.



Lea aquí: La apasionante historia de Kike Calvo, el aventurero español que lo llevará a redescubrir Colombia con El País



Además, tanto Duque como el Ministro de Defensa afirmaron que el Gobierno cumplió la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que le ordenaba conformar un grupo de fuerza pública especial para custodiar el Parque de Los Nevados con el objetivo de proteger los recursos naturales.