Presidente Duque invitó a Leopoldo López a 'Prevención y Acción' 

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El líder opositor venezolano Leopoldo López participó este lunes como invitado al programa diario del presidente Iván Duque, creado para mantener a la ciudadanía informada sobre cómo avanza la pandemia del Covid-19 en el país.



“Hoy tenemos un invitado muy especial en prevención y acción, ha sido una persona que ha liderado una causa por su pueblo, por su país, una persona que ha sido también perseguida por la dictadura, torturada, pero que ha tenido una voz llena de coraje y de firmeza. Ha estado visitando nuestro país y estuvo en la zona de frontera hablando con los migrantes, con sus compatriotas”, señaló el mandatario.



Según el presidente, Leopoldo estuvo en la frontera conversando con los migrantes venezolanos de la situación tan compleja que ha derivado la destrucción del aparato social y económico, que ha precipitado la crisis migratoria más grande que haya visto América Latina.

Leopoldo López, por su lado, señaló que fue triste para él ver lo que está ocurriendo en la frontera entre Cúcuta y Venezuela, y agradeció la posición del Gobierno colombiano frente a la migración de ciudadanos venezolanos al país.



López, agregó que los migrantes venezolanos que están buscando qué comer, porque no tienen la certeza de poder comer en su país ni de curarse de cualquier enfermedad. Dijo que Colombia es un ejemplo para el mundo, por la forma en la que ha manejado la migración.



“Es un ejemplo, incluso, para Europa que ha tenido tantos conflictos migratorios desde África o desde Siria. Yo puedo decir que ese sentimiento de conflicto alrededor de la migración no se percibe en Colombia y no se percibe porque ha habido un liderazgo de una política de entender el conflicto”, señaló el líder opositor.

El mandatario agregó que esta situación que mencionó López se ha agravado por la pandemia del Covid-19 y por esto, desde el Gobierno se ha venido trabajando con la Organización Panamericana de la Salud (OMS), para tener asistencia en las zonas de frontera.