Colombia firmó acuerdo con la Ocde para impulsar reactivación económica

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El presidente Iván Duque firmó un acuerdo con la OCDE, que le permitirá al país contar con el acompañamiento del organismo multilateral en la etapa de reactivación económica, luego de las pérdidas derivadas de las medidas que se tomaron para contener la pandemia del Covid-19.



En el marco de la firma del documento, el mandatario señaló que es evidente que sin buena salud no hay buen desarrollo económico y social, y que sin estos dos últimos no se puede tener un mejor sistema de salud.



“Por eso nosotros hemos tenido un proceso gradual, un proceso que lleva esquemas evolutivos donde hoy podemos decir que, no solamente más del 95 % de nuestra economía está funcionando sino que al mismo tiempo tenemos el 92 % de recuperados frente a los embates de esta enfermedad”, indicó el mandatario.

Puede leer: Aumento del salario mínimo para el 2021 sigue sin acuerdos, este martes finaliza concertación

De igual forma, Duque señaló que el país logró duplicar el número de unidades de cuidado intensivo a cerca de 11.000, al tiempo que se logró aumentar la capacidad de hacer pruebas, rastrear y aislar la población, manteniendo una baja tasa de letalidad.



Duque resaltó que el presupuesto para el año 2021 tiene aumentos históricos en áreas como la salud, la educación, la cultura, el deporte, el medio ambiente, el agua y el saneamiento y las vías terciarias.



El mandatario aseguró que se espera que la reactivación elimine brechas y barreras salariales entre hombres y mujeres, y que también convoque a las micro, pequeñas y medianas empresas para la generación de puestos dignos de trabajo. Agregó que el repunte de la economía debe ir de la mano de la digitalización.



“Colombia llega en estos 60 años como miembro de la Organización y con este acuerdo que firmamos hoy, esperamos que esta agenda de reactivación segura, incluyente y limpia, marque una diferencia histórica para las nuevas generaciones de colombianos”, añadió el presidente.