Presidente Duque habla de posible acuerdo comercial de Colombia y República Dominicana

El presidente de Colombia, Iván Duque, viajó a República Dominacana para reunirse con su homólogo, Luis Abinader. Durante el encuentro trataron la agenda bilateral de comercio en la que Duque expresó la relevancia de poder lograr un Acuerdo de Alcance Parcial Comercial entre ambas naciones.



“Hay muchos productos que nosotros tenemos y ustedes no tienen y viceversa. Pero, ¿qué me gustaría dejar? Prácticamente iniciado y ojalá en un estado grande de avance un Acuerdo de Alcance Parcial Comercial con la República Dominicana”, dijo Duque.



El Mandatario colombiano añadió que están en un punto de “maduración” en el que las negociaciones están siendo fáciles.



“Yo creo que si nos ponemos en esa tarea, en un periodo no mayor a 70-80 días podemos de pronto cerrarlo con los equipos”, expresó Duque.



Por otra parte, durante el evento, el Presidente colombiano se reunió con empresarios dominicanos para exponerles los beneficios de realizar inversiones en Colombia.



En ese sentido, expuso los incentivos tributarios en el país, además de las labores que se están realizando desde diversos sectores para que la infraestructura progrese.



“Celebramos el interés que nos manifestaronempresarios de la República Dominicana de invertir en Colombia, en una visita oficial que lleva las relaciones bilaterales a su punto más alto”, agregó.

Se espera que en esta visita, ambos presidentes traten temas como cooperación policial, migración y lucha contra el narcotráfico.