¿Posible suicidio? Vehículo cayó en el Salto del Tequendama en Bogotá con dos personas a bordo

En la madrugada de este miércoles, un vehículo particular cayó en el Salto del Tequendama ubicado en el municipio de Soacha, Bogotá, aparentemente, con dos ocupantes a bordo, quienes fallecieron en el lugar. Las autoridades no han podido recuperara los cadáveres.



Las autoridades informaron que este hecho se presentó a la 1:30 a.m. aproximadamente. Además, se investiga que sea un posible suicidio, ya que, aparentemente, el conductor lanzó el vehículo deliberadamente.



"El vehículo, al parecer, toma impulso en el kilómetro 8, vía Soacha – Mesitas del Colegio y se lanzó al abismo. Por información de la comunidad, el vehículo iba con dos ocupantes", dijo el teniente Cristian Quiroga, del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca a Blu Radio.



El carro involucrado es de placas RMW 778, es de color rojo. La placa se pudo conocer pues parte del vehículo quedó en la parte de arriba.



"Todavía no tenemos visual del vehículo, nuestras unidades deben ingresar por el vehículo de San Antonio de Tequendama. Nos podemos demorar hasta dos horas en llegar. Hay dos testigos que indican que el vehículo dio reversa, tomó impulso y se lanzó al vacío. Por información de la comunidad, sabemos que el vehículo iba con dos ocupantes", agregó el teniente Quiroga.