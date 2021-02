Natalia Moreno Quintero

Con el propósito de enviar un mensaje de confianza sobre la seguridad de las vacunas, diferentes sectores consideran que es clave que el presidente Iván Duque se aplique una de las dosis del primer lote de biológicos contra el coronavirus que llegó al país.



Lo anterior debido a que el Jefe de Estado ha señalado que quiere vacunarse cuando sea su turno, es decir, durante la última etapa vacunación (la cinco), que incluye a las personas entre 16 y 59 años libres de comorbilidades.



Sin embargo, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, le ha insistido para que sea uno de los primeros colombianos en recibir el inmunizante, con el fin de trasmitir confianza a la ciudadanía alrededor de las vacunas.



“Ver al presidente Duque aplicársela nos va a dar la tranquilidad y seguridad para que todos participemos del plan de vacunación”, sostuvo el funcionario.



Al respecto, el Mandatario ha asegurado que si ser uno de los primeros en vacunarse va a “generar un mensaje de confianza” entre la población colombiana, estaría dispuesto a hacerlo, pero ha insistido en que quiere respetar su turno.

El analista político Laureano Tirado explica, a su vez, que el hecho de que en un país democrático el Presidente sea la primera persona en vacunarse “no es un tema político ni de privilegios”, sino un mensaje de unión nacional y de credibilidad sobre las vacunas que debe recibir la sociedad.



“Lo grave de lo que estamos viviendo es que hasta en época de pandemia y en temas que deberían ser propósito nacional de toda la sociedad nos polarizamos, dividimos y distanciamos. No existe un mínimo punto de encuentro en algo tan fundamental como es proteger la vida de todos los colombianos”, aseveró Tirado.



En eso coincide Juan Fernando Reyes, representante a la Cámara por el Partido Liberal, quien sostiene que el Presidente debe ser unos de los primeros vacunados en el país para generar confianza en la población que ha dicho, según las encuestas, que le da miedo inmunizarse contra el covid.



“Es clave que envíe a los colombianos el mensaje de que la vacuna es segura. Necesitamos la mayor cantidad de colombianos vacunados para reducir los contagios. La vacuna es clave también para la reactivación económica”, precisó el congresista.



Para el politólogo Luis Felipe Barrera una segunda razón por la que Iván Duque debería vacunarse cuanto antes está relacionada con la seguridad nacional.



Explica que el Presidente de la República “no es un ciudadano cualquiera”, sino que, “según la Constitución, es el Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa de la Nación”, además del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, por lo que se trata, incluso, de un asunto de seguridad nacional.



De hecho, Barrera aseguró que por esa misma razón se podría contemplar la vacunación de los ministros de Defensa (Diego Molano), “máxime con lo que le sucedió a Carlos Holmes Trujillo”, y de Salud (Fernando Ruiz), como primera autoridad sanitaria del país y quien está al frente del manejo de la pandemia.



“Se debería buscar, por lo menos, conservar la línea de mando y sucesión, asegurando la estabilidad del Estado Nación ante la amenaza de un agente biológico como este. Insisto, es más un tema de proteger la institucionalidad democrática, más que a los individuos”, manifestó Barrera.



No obstante, el representante a la Cámara David Racero indicó que “me preocupa que apenas se vacune el Presidente, se empiecen a vacunar los políticos que creen que están por encima del ciudadano del común”.



De otra parte, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, aseguró que “el trabajo desde el Gobierno ha sido técnico, en armonía con los mandatarios locales, aquí no existen criterios políticos, no voy a entrar en esas discusiones sobre preferencias”, ante el reclamo de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, porque la inmunización no se inició en la capital del país.

Algunos que ya se han vacunado

Varios jefes de Estado y líderes políticos del mundo ya se han aplicado la vacuna contra el coronavirus.



Tal es el caso del presidente de EE. UU., Joe Biden, que a finales del año se inmunizó, acto que fue transmitido en vivo por televisión.



De igual forma lo hizo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en horario de máxima audiencia para convencer a los indecisos.



También en enero, la reina Isabel II y su esposo, el príncipe Felipe, recibieron la vacuna contra el Covid-19, al igual que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.



El Papa Francisco es otra de las personalidades del mundo que se vacunó recientemente contra el coronavirus.



En América Latina, Alberto Fernández, presidente de Argentina, fue el primer jefe de Estado de la región en recibir el biológico.



Lenín Moreno, presidente de Ecuador, y quien cuenta con 67 años, ya lo hizo, mientras que su homólogo de Chile, Sebastián Piñera, de 71 años, recibió la semana pasada la primera dosis de la vacuna, de acuerdo con el calendario fijado por las autoridades sanitarias.