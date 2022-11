Por primera vez, Icetex anunció que ofrecerá créditos educativos sin intereses

Por primera vez en su historia, el Icetex anunció que ofrecerá créditos educativos sin intereses. Un hecho que beneficiara especialmente a estudiantes que reciban nuevos desembolsos de su crédito y usuarios que accedan por primera vez a este programa de crédito.



Con la puesta en marcha de esta medida se dejará de capitalizar intereses en este modelo de financiación. El anuncio se da luego de la aprobación de algunos cambios en la reforma tributaria, gracias a lo cual se podrá ofrecer este alivio financiero para los usuarios del Icetex.



Le puede interesar: La razón por la que el Gobierno rechazó integración de Avianca y Viva Air



"Por primera vez el Icetex dejará de capitalizar intereses en los nuevos créditos. Para nosotros es un gran logro; este es un alivio para muchos estudiantes, los desembolsos que hagamos a partir del año entrante solo tendrán como pago el IPC. Estamos avanzando en nuestro compromiso de humanizar a la entidad, de aliviar la carga de los usuarios y de facilitar el acceso a la educación”, aseguró Mauricio Toro, presidente del Instituto.



Asimismo, Toro señala que con esta medida se espera beneficiar a más de 110.000 usuarios de créditos y que no cuenten con otros subsidios, y a los futuros beneficiarios.

El alivio aplicara así:

- Los beneficiarios de crédito a largo plazo solo pagarán el IPC (IPC+0 %), “logrando para toda la vida de su crédito una tasa real de 0 por ciento al solo reembolsar el valor de la inflación de su obligación, sin porcentaje adicional”, señala la entidad.



- Para aquellos con línea de mediano o corto plazo que soliciten nuevos desembolsos a partir del segundo semestre de 2023, la Institución de Educación Superior en la cual cursen asumirá el pago de los puntos adicionales al IPC de su crédito durante la época de estudio.

El cambio en la reforma



Este alivio se logró gracias a una proposición aprobada en el Congreso de la República, tanto en Cámara de Representantes como en Senado, por lo que no debe pasar por conciliación.



Se trata de una contribución que deberán pagar las universidades privadas por cada desembolso que reciban del Icetex, en la cual deben asumir el costo de la tasa de interés.



“La base gravable será el valor de la matrícula a desembolsar a las Instituciones de Educación Superior (IES) de acuerdo con lo establecido en el hecho generador de la contribución”, se lee en el documento del Congreso.



Lea además: "En los diálogos con ELN habrá presencia de militares y policías en retiro": Danilo Rueda



En otras palabras, las IES pagarán una tarifa por cada matrícula pagada con un crédito de Icetex, con el fin de que sea la universidad y no el estudiante la que asuma el costo de los intereses. Esto se explica porque, en última instancia, son las instituciones privadas las que reciben en sus arcas el dinero de las matrículas de los estudiantes beneficiarios de créditos.



“Nos preocupa cómo esto puede repercutir en el costo de las matrículas, dado que las universidades, al tener que pagar esta contribución, podrían tomar la decisión de aumentar el costo de las matrículas. Esperamos que este no sea el caso”, manifestó Jennifer Pedraza, representante a la Cámara y exlíder estudiantil.