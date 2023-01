Por ahora, Sena continuará implementando contratos de prestación de servicios

El Sena continuará implementando contratos de prestación de servicios debido a que por el momento no cuenta con suficiente personal para garantizar todos sus programas. Esta es una de las entidades que más acude a esta figura. El año pasado contrató 2.295 instructores por un total de 295.000 millones de pesos.



Según la solicitud del Departamento Administrativo de la Función Pública, todas las organizaciones que trabajen con la figura de prestación de servicios deberán suscribir contratos por un plazo máximo de cuatro meses. Sin embargo, el Sena está muy lejos de cumplir con la medida.



"La actual planta de personal del Sena resulta insuficiente para cumplir las metas institucionales, razón por la cual, la entidad acude a la figura de contratación de servicios personales para lograr su cumplimiento con cobertura en todo el territorio nacional", señaló la entidad, en respuesta a un derecho de petición que la entidad respondió al medio Blu Radio.



Pese a las especulaciones sobre la posible desaparición de la figura de prestación de servicios, lo cierto es que las entidades que lo requieran van a poder seguir suscribiendo contratos siempre y cuando se acredite que: no existe personal de planta para la labor a contratar, no hay suficientes empleados en planta o se requieren profesionales con conocimientos especializados.