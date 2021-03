Polémica por declaraciones de Mindefensa sobre bombardeo a campamento donde habría menores

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Las palabras del ministro de Defensa, Diego Molano, sobre el bombardeo contra la disidencia Gentil Duarte de las Farc, en Calamar, Guaviare, en el que murió al menos una menor de edad, no calaron bien en varios sectores y generaron una polémica.



Molano, quien llegó recientemente al cargo en reemplazo del fallecido Carlos Holmes Trujillo, calificó de "máquinas de guerra" a los menores de edad que hacen parte de las estructuras armadas.



"Los entrenan durante mucho tiempo, los deshumanizan. Por eso, lo que tiene que hacer nuestra fuerza es desmantelar esas estructuras", aseguró el ministro en entrevista con la W Radio.



Pese a las críticas, el jefe de la cartera de Defensa defendió la incursión armada del Ejército, la cual dijo que es "legítima", en la que murieron 12 disidentes, de los cuales hay varios sin identificar, por lo que la cifra de menores muertos podría ser mayor.



Molano fue consultado sobre si tenía o no conocimiento de que había menores en el campamento bombardeado. Al respecto, respondió que "para el desarrollo del operativo se aplica el Derecho Internacional Humanitario y el desarrollo de una operación contra una estructura narcoterrorista como la Gentil Duarte".



"Uno no puede creer, como dicen algunos, que allí había una escuela de formación. Ahí había un campamento terrorista", aseguró.



Según Molano, será la Fiscalía, y no él, quien confirme si menores de edad murieron en el bombardeo.



"Si quienes están en un campamento participan de las hostilidades y pueden poner en riesgo el desarrollo de la operación, se debe hacer (el bombardeo) porque participan de las hostilidades", argumentó.



Las declaraciones de Molano sobre el bombardeo de menores han provocado diferentes reacciones.



El senador Iván Cepeda prometió acciones legales "si se confirma que niños y niñas fallecieron en bombardeo en Guaviare y usted (Diego Molano) tenía conocimiento previo, lo denunciaré por graves infracciones al DIH. Su deber es rescatar a menores víctimas de reclutamiento forzado, no bombardearlos".



En 2019, Guillermo Botero renunció al cargo de ministro de Defensa, luego de que saliera a la luz pública que en un bombardeo del Ejército, en Caquetá, murieron varios menores de edad.



El periodista Hollman Morris, quien asegura que son más de 7 los menores muertos en el bombardeo en el Guaviare, dice que los jóvenes no son "máquinas de guerra", sino "víctimas de un estado indolente, son víctimas de un gobierno que prometió hacer trizas la paz, de un estado que nunca, en estas zonas olvidadas, nunca, les ha dado una oportunidad".

La representante a la Cámara Ángela María Robledo también arremetió: "El ministro @Diego_Molano desconoce el Derecho Internacional Humanitario. Los niños/as no son "máquinas de guerra", son víctimas de reclutamiento forzado y el Estado tiene es que rescatarlos, no asesinarlos mediante bombardeos. Otra masacre más y el perpetrador fue el Gobierno".



En el campamento bombardeado fueron encontrados once computadores con información de ataques terroristas, informaron las autoridades.