Polémica en parque de diversiones por mensaje contra Álvaro Uribe en una de sus atracciones

En toda una polémica se ha convertido el aviso que apareció el pasado viernes en horas de la noche en la pantalla digital ubicada en la Rueda Capital 360 del parque Salitre Mágico en Bogotá, en el cual se leía un mensaje insultante contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.



El tema se conoció por una fotografía que empezó a circular por las redes sociales, en la que se observaba el mensaje “Uribe paraco hijueputa” (sic). Un un principio muchos pensaron que se trataba de algún montaje, pero con el paso de las horas se confirmó la veracidad del mismo.

Salitre Mágico se disculpa por anuncio contra Álvaro Uribe. Foto: Redes sociales

Precisamente, el parque emitió un comunicado en el que rechazó lo sucedido y pidió disculpas públicas, resaltando que se iniciará una investigación para determinar qué fue lo que ocurrió con el manejo de la pantalla digital en ese momento,



“Salitre Mágico Bogotá lamenta y rechaza el hecho presentado el viernes 22 de octubre en las instalaciones del parque, en donde la pantalla de la rueda Chicago se publicó un mensaje que desde ningún punto de vista hace parte de la ideología y compromiso del parque, que sólo busca momentos de alegría y diversión en sus asistentes”, inicia el comunicado.



Al final expresa: “Salitre Mágico como empresa privada respeta todas las ideologías políticas, pero no comparte ni apoya actos que buscan generar discordia. Por tal motivo, la situación presentada será motivo de investigación y vigilancia para garantizar que no se vuelva a presentar a futuro”.