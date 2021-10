¿Planea comprar tiquetes para fin de año? Ojo a estas restricciones sanitarias en el exterior

Antes de comprar tiquetes y hacer maletas hacia ese destino internacional que desea visitar próximamente, infórmese, porque, especialmente, desde este mes que despega, son varios los países que abren sus fronteras aéreas, como Argentina. O flexibilizan más las restricciones para recibir a los extranjeros, como Estados Unidos, que lo hará en noviembre. O incluso, impondrán más restricciones. Todo dependerá de la evolución epidemiológica por Covid-19 de cada nación.



De acuerdo con informes estadísticos de la Secretaría de Turismo de Cali, aunque por la pandemia los caleños redujeron ostensiblemente sus viajes al exterior, no han dejado de viajar de forma masiva. Mientras en 2019, 370.010 ciudadanos de Cali se desplazaron hacia otros países y en 2020, fueron 110.297, este año, hasta registros de agosto pasado, ya han viajado 159.694.



Para Stefanía Doglioni Vélez, secretaria de Turismo de Cali Distrito Especial, los motivos de viaje de los caleños en su mayoría son por turismo. Le siguen razones de trabajo y estudio. Es importante, advierte la funcionaria, que los caleños siempre estén revisando todas las recomendaciones que tienen los países que van a visitar, ya que muchos de estos piden pruebas PCR negativa o esquema de vacunación. “Eso es muy relevante para que los caleños lo tengan en cuenta a la hora de tomar una decisión para realizar un viaje”.



Similar apreciación tiene Andrea González, gerente de Experiencia del Cliente del Grupo Viva (Viva Air), quien comenta que las exigencia para los viajeros que se dirigen a destinos internacionales dependen de la reglamentación de cada país. “Nosotros como aerolínea les recomendamos revisar constantemente las regulaciones del país al que se dirigen, pues son impuestas por los gobiernos y las autoridades y estas cambian constantemente. De igual forma, en nuestra página web y los distintos canales digitales podrán encontrar las exigencias de bioseguridad de cada uno de nuestros destinos internacionales (Estados Unidos, México y Perú)”.



Páginas web de aerolíneas y de agencias o portales de viaje son alternativas de consulta. Sin embargo, lo mejor es llamar telefónicamente al consulado o a la embajada que existe en Colombia del país que se quiera visitar y averiguar, pues muchas veces acontece que la información de sus páginas digitales están desactualizadas y las normas cambian de manera periódica

Para ir a Ecuador se requiere prueba PCR negativa, tomada 3 días antes del viaje o carné del esquema de vacunación completo con vigencia de por lo menos 14 días.

Exigencias por doquier

Los viajeros caleños y colombianos en general, deben tener presente muchos aspectos, como si el país al que quieren volar tiene abiertas sus fronteras aéreas para todos los extranjeros; si esa nación no considera a Colombia como un país de alto riesgo. Si es así, los nacionales tendrán más restricciones o no pueden arribar. Panamá, por ejemplo, lo consideró en esa condición hasta el pasado 15 de septiembre. Hoy todos los colombianos son bienvenidos al Istmo.



Deben tener en cuenta también qué tipos de exámenes exigen: algunos solo aceptan que el pasajero demuestre que no tiene Covid-19 exclusivamente con una prueba PCR negativa, como Irlanda. Otros, como España, piden la PCR o un examen de antígeno. Honduras solicita presentar una prueba negativa PCR, Elisa o de antígenos. El Salvador cualquiera de estas pruebas: PCR-RT- PCR- NAAT o LAMP.



El lapso en que se deben tomar estos exámenes también es un factor muy importante a tener en cuenta. Estados Unidos exige que la prueba PCR sea tomada tres días (72 horas) antes del viaje. Mientras que Alemania pide que sea realizada con 48 horas de antelación al embarque.



Además, deben cerciorarse si exigen que el viajero esté completamente vacunado o no y qué tipos de vacunas son las aprobadas en ese país en particular.



Hay que tener presente que algunos países consideran un esquema de vacunación completo cuando han pasado 14 días después de aplicada la última dosis (para el caso de las vacunas que necesitan dos dosis) o 14 días luego de que se aplica la única dosis (como en el caso del biológico de Janssen).



En Francia se consideran totalmente vacunados quienes han recibido dos dosis de las vacunas aprobadas por la Unión Europea: Pfizer, AstraZeneca, Moderna o Jhonson & Johnson.



De acuerdo con un reciente tweet del Ministro de Salud colombiano, Fernando Ruiz, “todas las vacunas aplicadas en Colombia hacen parte del Listado de Uso de Emergencia de la OMS, por tanto cumplen con el criterio anunciado por el CDCespanol (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) para ingreso de viajeros a USA y según @nytimes”.



Existen, además, exigencias de elaboración de formularios manuscritos o digitales, compra de seguro médico (como en Chile), pases de movilidad, cuarentenas (por 3, 5, 7, 14 días), pruebas serológicas al aterrizar al aeropuerto (como en Israel); usar doble mascarilla en el vuelo (como en el Perú) y hasta declaración juramentada de que no se tiene covid.



Así las cosas, lo mejor es estar muy actualizado con la información pertinente y así llegar con los documentos exigidos al país que se quiere visitar, con el fin de no sufrir complicaciones o incluso, ser devuelto a Colombia.

Estados Unidos

En noviembre este país flexibilizará sus normas para permitir la llegada, vía aérea, de los extranjeros que estén completamente vacunados.

Además, los viajeros deberán mostrar resultado negativo de prueba covid antes de subir al avión. Esta debe ser realizada dentro de los tres días anteriores al viaje.

España

Este país estableció una restricción general de entrada a los extranjeros por razones de orden público y salud pública, incluidos los viajeros procedentes de Colombia, salvo en algunos casos, como si se es cónyuge de ciudadano español que viaje debidamente documentado o si la persona estudia y tiene Tarjeta de Estudiante.

Panamá

Los viajeros no tendrán que presentar prueba Covid-19 negativa para ingresar siempre que puedan proporcionar prueba física o digital de un esquema de vacunación completo avalado por la OMS, EMA y FDA. Los no vacunados deberán presentar prueba covid negativa. Los que lleguen de países de alto riesgo: cuarentena de 72 horas.

México

Solo está solicitando que los extranjeros llenen el cuestionario Vuela Seguro que se descarga en www.vuelaseguro.com. Actualmente este país no requiere prueba de covid para el ingreso, ni cuarentena obligatoria, según Clementina Esperón Jiménez, agregada cultural y de prensa de la Embajada de México en Colombia.

Perú

De acuerdo con un funcionario del Consulado peruano en Colombia, actualmente para el ingreso al país inca se solicita solamente una prueba de PCR negativa.



Es opcional presentar un certificado digital de vacunación o el carnet en papel en el que conste el esquema de vacunación completo.