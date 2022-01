Pico de contagios de covid se extenderá en las próximas semanas a todo el país, dice Minsalud

El ministerio de Salud anunció que espera que el incremento acelerado de casos reportados de covid-19, que hasta ahora se evidencia en algunas regiones del país como Bogotá, Medellín y Cali, también se presente en otras zonas del país durante las siguientes semanas.



Las autoridades sanitarias aseguraron que este cuarto pico de la pandemia es atribuido, especialmente, al aumento de las interacciones sociales por las festividades de fin de año, pero, también, a la circulación de la variante ómicron.



El director de Epidemiología y Demografía del ministerio de Salud, Julián Fernández, recordó que esta es “una variante que tiene una mayor contagiosidad y una altísima transmisibilidad, dada, entre otras razones, por periodos de incubación más cortos”.



Por lo tanto, pidió combinar medidas sanitarias como vacunación, aislamiento y medidas de bioseguridad para enfrentar el covid-19.



“Hacemos un llamado enérgico a todos los residentes en Colombia, primero, que si no han comenzado su esquema de vacunación, lo hagan, nunca es tarde. Si por alguna razón, por vacaciones no han terminado su esquema, terminen su esquema. Y tercero, accedan a la dosis de refuerzo”, dijo.

Medidas de bioseguridad

Además de reforzar las medidas básicas de bioseguridad como el uso de tapabocas en espacios cerrados, evitar aglomeraciones y evitar estar en espacios poco ventilados, el director de Epidemiología entregó otras recomendaciones con el que los ciudadanos pueden contribuir a enfrentar el nuevo pico.



“Una acción tan sencilla, pero relevante en la casa, como abrir la puerta y las ventanas, puede disminuir el riesgo de contagio. Recordemos que la transmisión por el aire es muy importante en este virus”, recomendó.



Otra de las recomendaciones generales es no asistir presencialmente a los servicios de salud, para evitar su congestión, y pedir atención domiciliaria o virtual. Por ello, pidió acudir presencialmente a los servicios médicos solo si hay presencia de signos de alarma, como dificultad respiratoria, fiebre muy alta que no cede, vómitos excesivos, entre otros.



“Las pruebas son importantes, pero es mucho más importante el aislamiento temprano. A través del aislamiento temprano evitamos contagiar a otras personas, contribuimos a disminuir la velocidad de transmisión o contagiar a personas no vacunadas o que están vacunadas, pero con factor de riesgo que podrían ser susceptibles a complicar”, agregó.



El experto reiteró que “es fundamental que tan pronto tenga síntomas, me aísle de manera inmediata, no espere el resultado de la prueba, es el aislamiento el que contribuye a disminuir la velocidad de transmisión y a proteger a los demás”.

Dosis de refuerzo

Los expertos en salud reiteran que la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, y especialmente el refuerzo con la tercera dosis, es la medida más importante para afrontar las nuevas variantes del coronavirus.



Por eso, y luego de algunas confusiones que se han presentado para la aplicación de la tercera dosis, el funcionario aclaró los intervalos recomendados por el Ministerio de Salud.



Así, los pacientes inmunosuprimidos se podrán aplicar la dosis de refuerzo un mes después de completado el esquema; mayores de 50 años, cuatro meses después de completado el esquema; entre 18 y 49 años, seis meses después de completado el esquema.