Tránsito en La Línea aún no se restablece del todo, aunque paso ya fue habilitado

De manera muy paulatina se restablece en la mañana de este miércoles el tránsito por la vía La Línea, luego del fatal accidente que dejó ocho personas muertas y 33 heridas en la tarde del martes.



El Instituto Nacional de Vías, Invías, informó hacia las 9:00 a.m. que quedó habilitado el paso total en el túnel de Los Venados, sitio en el cual se registró el siniestro.



"A esta hora se habilita el paso seguro por el corredor Calarcá-Cajamarca. Invitamos a los usuarios a verificar el estado de su vehículo antes de emprender su recorrido, no exceder los límites de velocidad y acatar las indicaciones de Tránsito Policia", dijo la entidad en su cuenta de Twitter.



Sin embargo, a través de la misma red social, varios conductores han informado que se aún registran largos trancones y que en varios tramos de la vía no se mueve el tráfico.



"Estamos en la vía y no se mueve el tráfico. Todos los carros parqueados y absolutamente quietos. ¿A qué hora se restablece la movilidad?", indicó la usuaria Tania Santos (@TANIASA57093116).

En el mismo sentido se pronunció el usuario Andrés Mejía (@Andres_M01), quien dijo: "¿De cuál habilitación hablan? Llevamos más de tres horas acá metidos sin información de nada. ¿Cuál es el estado real de la vía?".

Por su parte, Vane Barbosa (@vanebarbosa04), reportó: "¿Cómo le están dando manejo al paso de los vehículos que van de Ibagué a Armenia? Llevamos casi tres horas en donde está totalmente parado el flujo, no hemos avanzado más de un kilómetro".



Minutos antes, el usuario @jvera60 aseveró: "Empezamos a ver vehículos bajar con cierta frecuencia, sobretodo vehículos pesados. Sería bueno que nos dieran información más exacta para tomar decisiones".

Alto flujo vehicular

Desde la cuenta del numeral 767 de Invías, la entidad ha confirmado que la vía está habilitada, pero se presenta "alto flujo vehicular", lo que ha ocasionado los retrasos.



"Debido al alto flujo vehicular se genera represamiento en la movilidad, nos encontramos realizando nuevas validaciones con las autoridades del sector. Cualquier novedad será publicada en nuestras redes sociales", indicaron en respuesta a una usuaria.

En contexto

El paso en la vía que comunica al centro con el occidente del país debió ser cerrado desde la tarde del martes, luego de que un tractocamión provocara el fatal accidente.



El hecho se presentó sobre las 2:20 p.m., en el túnel Los Venados, ubicado en el km 42 del eje vial, jurisdicción del departamento del Tolima.



"Se presentó un siniestro vial donde un vehículo tractocamión por falla en el sistema de frenos choca con 17 vehículos con un saldo lamentable de ocho personas fallecidas y 33 personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas a centros asistenciales tanto de Ibagué como de Armenia", detalló este miércoles el director de Tránsito y Trasporte de la Policía Nacional, Juan Alberto Libreros, a RCN radio.