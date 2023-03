Petro convocará conferencia internacional en Bogotá para hablar sobre Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que organizará una conferencia internacional que se centrará en concertar un diálogo entre la sociedad civil y el Gobierno de Venezuela.



“Convocaré en Colombia una conferencia internacional con el objetivo de construir la hoja de ruta que permita el dialogo político efectivo de la sociedad y el gobierno venezolano”, afirmó Petro en su cuenta de Twitter.



Desde la Casa de Nariño trascendió que la reunión se desarrollará en Bogotá, a la cual serán invitados países de Europa y América Latina, particularmente Estados Unidos.



El propósito de la conferencia es reabrir caminos y construir una hoja de ruta para estimular el diálogo entre la oposición venezolana, la sociedad civil de ese país y el Gobierno de Venezuela.



La organización del evento ha sido uno de los temas principales de las más recientes reuniones que han tenido el presidente Petro con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro.



Hasta el momento no está confirmada la asistencia al evento del presidente venezolano, pero tampoco es descartada. La organización de la conferencia ha sido socializada con diversos países.



Por ahora, el Gobierno de Colombia buscará un diálogo directo con la oposición venezolana. Hasta el momento no se tiene prevista la fecha oficial del encuentro, esta podría definirse para los días posteriores a la Semana Santa.



Frente al encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, aseguró desde Washington D. C: “El presidente Petro va a proceder a hacer una convocatoria de muchos países occidentales a propósito de ese diálogo que va a tener lugar (…) ya hubo un diálogo en México relacionado con lo que se llama la parte social, ahora viene el diálogo político”.



Y concluyó Leyva: “El presidente Petro es un convocador en términos de que haya una participación más allá de los Estados Unidos, para precipitar un entendimiento con Venezuela, y aún más, también se va a invitar a todos los países de oposición”.