Procuraduría abre investigación disciplinaria contra dos exsecretarios de Gobierno de Zarzal

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria a Hernán Posada Ponce y Juan Carlos Aguilar Cárdenas, exsecretarios de Gobierno de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Zarzal, Valle del Cauca, por supuestas irregularidades en la supervisión de un contrato para el suministro de gasolina, grasas y lubricantes.



Según informó la Provincial de Instrucción del órgano de control en Cartago, al parecer los funcionarios no adelantaron las visitas a la estaciones de servicios que se encargarían del suministro y abastecimiento de combustible, además incumplieron sus funciones en no haber hecho los requerimientos al Ejército sobre el desarrollo del negocio jurídico.



De hecho, a principios de este mes, algunos medios de comunicación locales expusieron que por posibles irregularidades fueron capturados cinco militares y dos comerciantes, razón por la que los exsecretarios habrían abandonado el lugar y la Procuraduría se desplazó hasta Zarzal para iniciar el expediente.



La investigación que abrió el ente de control pretende determinar si las acciones de Posada y Aguilar “es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, señaló la Procuraduría.