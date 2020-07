Tragedia en Tasajera, Magdalena: personas impidieron acordonar el sitio, Ruta del Sol

Andrés Camilo Osorio

En un comunicado emitido este lunes, la concesionaria Ruta del Sol II, que opera la vía Ciénaga –Barranquilla, dio a conocer que el volcamiento del carro cisterna ocurrió en el kilómetro 46 a eso de las 7:30 de la mañana y miembros de esa entidad y de la Policía trataron de persuadir a las personas que no llegaran al vehículo, pero que estas no hicieron caso.



La explosión dejó a 7 personas calcinadas y por lo menos 50 más quemadas.



“La concesión en cuanto recibió el reporte del siniestro, se dirigió con una ambulancia y operadores a atender la situación, no obstante, la labor fue interrumpida por un grupo de pobladores que llegó en motocicleta y caminando para sustraer la gasolina del vehículo accidentado”.

“A pesar de que los funcionarios de Ruta del Sol II en conjunto con agentes de la Policía intentaron persuadir sobre el peligro en la zona, muchas personas hicieron caso omiso y continuaron llenando pimpinas con el hidrocarburo”, se manifiesta en el informe.

Seguidamente anota que “la presencia masiva de personas impidió que se acordonara el sitio, mientras hacía presencia bomberos y se implementaba la logística para este tipo de eventualidades”.



“Es importante mencionar que el camión no explotó, pero sí fue consumido por las llamas de forma repentina, sin darle tiempo de reaccionar a quienes estaban en los alrededores. Lamentablemente se informa que al menos siete personas murieron calcinadas y otras cuarentena sufrieron quemaduras de consideración”, asegura el comunicado.



Indica que Ruta del Sol II dispuso de una ambulancia y vehículos para conducir a varios de los lesionados a centros asistenciales cercanos.



“El consorcio lamenta lo ocurrido y reitera el llamado a las personas a tener un comportamiento adecuado al momento de registrarse accidentes en las carreteras.



Igualmente indica que sigue en la zona apoyando a los organismos de rescate. Las causas del volcamiento del camión que iba sentido Barranquilla - Santa Marta hasta el momento son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito”, termina diciendo.