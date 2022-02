Periodista cubana completa seis días pidiendo asilo en el aeropuerto el Dorado

Una periodista de uno de los medios oficialistas del gobierno cubano completa seis días solicitando asilo en Colombia después de huir de su país.



Yailén Insúa, que ofició como presentadora en la estatal Televisión Cubana, alegó este jueves estar varada desde el 5 de febrero en el aeropuerto El Dorado de Bogotá tras abandonar la isla caribeña.



En una entrevista publicada por CityTV, Insúa narró que dejó Cuba debido a reiterados intentos de censura por parte del gobierno.



"No podía trabajar, no podía publicar nada hasta que decido con mi esposo (...) salir del país", explicó, al agregar que pasa sus jornadas durmiendo en el suelo.



La persecución en su contra inició, dice, cuando escarbó en temas sensibles para el oficialismo.



"Publicaba cosas que estaban censuradas y esto me generó muchos problemas con el sistema político cubano", agregó.



En otra entrevista con Caracol Noticias, alegó que su idea inicial era hacer escala en la capital colombiana para luego viajar a Nicaragua, donde no necesita visa de entrada, pero la aerolínea le impidió subirse al avión.

Lea también: Embajador de Japón en Colombia se reunió con el Alcalde de Cali este jueves

Me dicen "que no puedo abordar porque Nicaragua no autoriza mi entrada a su país", señaló. "Le pedí asilo al gobierno porque no voy a regresar a Cuba, ni aunque me amarren (...) porque mi vida peligra", sostuvo.



Un portavoz de la Cancillería de Colombia afirmó que no es de la competencia de esa entidad "tramitar solicitudes de refugio que presenten extranjeros que se encuentren en zonas de tránsito".



Por su parte, Migración Colombia respondió que "la prohibición de embarque es por cuenta de la aerolínea (...) y debe ser por algún tema de documentos o una decisión de Nicaragua de no recibirla". Los cubanos deben tener un visado para entrar en Colombia.



Diferentes ONG han denunciado el acoso a periodistas en la isla.



La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) alertó a finales de 2021 que Cuba está entre un puñado de países en los que existe un "discurso estigmatizante" hacia los comunicadores y donde los líderes políticos "se han encargado de desacreditar la labor de la prensa".



El acoso, según Fundamedios, se ha materializado en ataques y agresiones.



El mandatario colombiano Iván Duque es uno de los mayores críticos en la región de su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel y sus aliados.