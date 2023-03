Pelea por control territorial, entre las hipótesis de las autoridades por masacre en Barranquilla

Sangre, botellas partidas, cuerpos en el suelo, miedo y confusión. Ese fue el panorama devastador que dejaron hombres armados y en moto en el barrio Villanueva, en el suroriente de Barranquilla. Horas después, residentes del sector hablaron de los minutos de pánico y zozobra que vivieron mientras delincuentes disparaban indiscriminadamente contra los asistentes a un picó.



Entre las 10:30 y 11 de la noche de este domingo, llegaron hombres y acabaron con la diversión. “Es una cosa que no se había visto así, apurado uno o dos muertos, pero no así. Este era un barrio caliente, pero las cosas se han calmado, no se había escuchado ni atraco ni nada; este caso nos sorprendió”, contó un testigo.



Y aunque los responsables de las muertes de tres mujeres y dos hombres, y las lesiones de 14 personas que dejó el ataque a bala siguen sin ser capturados, la Policía aseguró que la principal hipótesis del hecho va encaminada a confrontaciones entre grupos delincuenciales por el control de las rentas criminales en el sector.



Según el general Jorge Urquijo, comandante de la institución, la masacre se debió a enfrentaciones entre las estructuras ‘los Costeños’ y ‘los Pepes’.



¿Quiénes eran las víctimas?

Dos de las cinco personas murieron en el lugar de los hechos. La familia de Dailes Mar Coronel Álvarez contó que la mujer, de 23 años, vivía muy cerca de donde ocurrió la masacre. Llegó allí junto a su esposo, con quien departía cuando los sujetos aparecieron y dispararon. Era venezolana, tenía 5 años de vivir en Colombia y trabajaba como manicurista. Dejó un hijo pequeño.



Otra víctima que, al parecer, tampoco tenía pendientes con la justicia es Moisés Rafael Pacheco De La Cruz. El hombre, de 52 años, vivía en el barrio Barlovento y llegó a Villanueva, luego de jugar fútbol con amigos. Estaba con su esposa y unos hijos cuando una de las tantas balas que disparaban los motorizados acabó con su vida en el acto.



Albeiro Enrique Guerrero alcanzó a ser llevado a un centro asistencial. El contratista de una obra civil recibió las balas mientras departía con varios amigos. Su hermana asegura que desconocen en qué momento se acercó al picó porque estaba muy cerca del lugar, pero no allí.



La muerte del hombre, de 31 años, se confirmó en el Hospital General de Barranquilla. Sus allegados lo describen como buen hombre, hermano, amigo y padre. Aseguran que nada tenía que ver con el hecho, por lo que exigen investigar y dar con los responsables.



Aunque aún no hay declaraciones de las familias de las otras dos víctimas fatales del ataque a bala (Georgina Ortiz Berrío y Ludy Del Carmen Londoño Muñoz), se conoció que murieron en el mismo hospital que Albeiro.



Las 14 personas que quedaron heridas fueron identificadas como Miguel Ángel Castillo Brandford, Brandon Steven Gómez Vergara, Heliodoro Oliveros Rodríguez, John Jaime Polo Perea, Fernando Antonio Rocha Aconcha, Walberto Romero Arriguez, Yudis Patricia Barón Rivera, Zuleimy María Arroyo Durán, Daniel De Jesús Beleño Romero, Jenyfer Paola Cervantes González, Diana Patricia Coronado Villanueva, Juan Carlos Suárez Arriguez, Wilson Montes Genes y Clara Navarro Aconcha.



Recompensa

Aunque inicialmente la Policía de Barranquilla ofreció una recompensa de 50 millones de pesos a quien diera información que permitiera identificar a los hombres que arremetieron contra los asistentes al picó, horas después el comandante de la institución se volvió a pronunciar para dar a conocer el aumento en el valor de la recompensa.



“La administración Departamental y Distrital con la Policía Nacional ofrecen una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que nos ayude a identificar de manera ágil a estos delincuentes y lograr su captura”, confirmó el general Urquijo.