"Paren el tormento al pueblo" : Comisionado de Paz sobre combates en Putumayo

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, rechazó enfáticamente los ataques violentos y muertes que han ocurrido en los últimos días en el departamento del Putumayo entre grupos de las disidencias de las Farc.



En un video, el comisionado aseguró que este tipo de hechos no permitirán la consolidación de la paz total en Colombia.



Lea además: "Ecopetrol debe alistarse a entrar con fuerza en el mercado del hidrogeno verde": Petro



“Rechazo y condeno la persistente guerra fratricida entre los llamados 'Comandos de Fronteras' y el 'Frente Carolina' que ocurre en el bello y hermoso departamento de Putumayo. Estos enfrentamientos han adquirido unas dimensiones demenciales que son repudiables para el pueblo del Putumayo y la humanidad”, expresó el comisionado.



El comisionado Rueda aseguró que este tipo de hechos tienen que llegar a su fin para que pueda avanzarse en la búsqueda de acuerdos que permitan llegar a una política de paz en el territorio nacional.



“Las pavorosas imágenes demuestran la bajeza, la indignidad de lo que está ocurriendo en este departamento. A estas familias que están presas del terror nuestra solidaridad. Es el tiempo de parar esta violencia inútil que no tiene ninguna justificación, es una guerra fratricida, paren ya”, expresó Rueda.



Lea también: Suspenden por tres meses a polémica jueza que presidió audiencia en ropa interior y fumando



Y concluyó el comisionado: “Paren el tormento al pueblo de Putumayo, escuchen la voz de la ciudadanía, no quiere más guerra, no quiere más atrocidad, quiere libertad, quiere vivir en sus territorios sin el temor de ser asesinados, torturados o desaparecidos. El diálogo es la apuesta por proteger la vida, pero el diálogo también tiene un límite”.



Los enfrentamientos se han venido presentando entre los grupos denominados ‘Comandos de la Frontera’ y el frente primero ‘Carolina Ramírez’ en las veredas Las Delicias y Los Pinos, en Putumayo, que han dejado más de 20 muertos y ha causado desplazamientos.