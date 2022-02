"Para Piedad la liberación de secuestrados era un trampolín político": Ingrid Betancourt

La candidata presidencial del partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, se refirió a las declaraciones que reveló Noticias Caracol del exasesor de Piedad Córdoba, Andrés Vásquez, quien aseguró que la excongresista y actual candidata al Senado por el Pacto Histórico manipuló la liberación de secuestrados.



Betancourt aseguró, en diálogo con Blu Radio, que la excongresista utilizó su secuestro y el de las demás personas para beneficiarse políticamente, esto luego de que Vásquez comentó que Córdoba habría tenido conversaciones con la antigua guerrilla de las Farc con el fin de beneficiarse políticamente junto al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez.



Además, comentó que sí tenía conocimiento de que, tal y como indican las declaraciones de Vásquez, ‘Teodora’ era el nombre que utilizaban para referirse a Córdoba, pero que ella siempre negó. Incluso, la actual precandidata presidencial comentó que esa era "la pieza que faltaba en el rompecabezas" sobre su secuestro.



"Es algo que ya había oído. Hace dos años se acercaron personas del Ministerio de Defensa a entregarme información de unos mensajes que se han incautado del computador del Raúl Reyes y, efectivamente, se menciona a ‘Teodora’, y ella decía cosas que quedan en la memoria, cosas como 'no liberen a Ingrid, no es que esté enferma, ella siempre ha sido flaca'", manifestó Betancourt.



La candidata presidencial manifestó, además, que hace dos años el expresidente Juan Manuel Santos le había advertido sobre las conversaciones que fueron encontradas en los computadores de Raúl Reyes y en los que Córdoba decía que no se podía dar la liberación de Betancourt.



"Las victimas somos las últimas que nos enteramos de todo, nadie nos cuenta nada. Yo me viene a enterar de esto hace dos años cuando me lo contó Juan Manual Santos, estábamos escribiendo el libro ‘Una conversación Pendiente’; él pensó que era algo obvio que yo sabía. No tenía ni idea de quién era 'Teodora'", aseveró Betancourt a Blu Radio.



Según el testimonio de Vásquez, Córdoba también habría aconsejado a las Farc sobre cuál sería la mejor forma de hacer llegar las evidencias y demostrar el estado de los secuestrados, entre otras revelaciones.



"Lo terrible de esto es pensar que una situación tan grave, tan dolorosa, y no solo para mí sino para las familias de los secuestrados, pueda ser vista como un trampolín para la Presidencia de una persona, porque lo que cuenta el señor Vásquez es que ella tenía calculado que el hecho de manipular los tiempos de las liberaciones le podría dar exposición mediática y un reconocimiento internacional para ser presidenta de Colombia", precisó la Candidata.