Juan Felipe Delgado Rodriguez

Para la ivermectina todavía no hay luz verde: Duque

Asegura que se utiliza para atacar piojos, pero que no se ha comprobado su eficacia para derrotar al coronavirus.

El presidente de la república, Iván Duque, afirmó que el uso de la Ivermectina para tratar a pacientes contagiados de covid-19 no recibió luz verde por parte del Gobierno Nacional.



El mandatario indicó que este medicamento se utiliza para atacar piojos, pero que no se ha comprobado su eficacia para derrotar al coronavirus.



"La ivermectina es un medicamento de uso antiparasitario, inclusive muchas mamás tienen referenciado esto para ayudar a los niños cuando padecen cuadros de piojos", comentó.



Además, el jefe de Estado agregó que "claramente este medicamento no tiene un uso comprobado contra el covid-19, esto requiere de unas pruebas clínicas", señaló.

Duque también enfatizo en la importancia de la prudencia que deben tener los ciudadanos a la hora de adquirir este producto.



"No queremos que se presente una escasez del medicamento por auto recetarse o porque muchas personas lo vuelven muy popular a través de noticias falsas, pero claramente no hay luz verde para el uso de ivermectina en pacientes contagiados de este virus", apuntó.



Además, el presidente hizo especial énfasis en las contraindicaciones que puede tener este medicamento en la salud de las personas que deciden tomarlo sin receta medica.

"Hay que tener mucho cuidado con las contraindicaciones de este medicamento porque no todas las personas pueden estar consumiendo ivermectina", comentó.

Ospina apoya el uso de ivermectina

Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, uno de los mandatarios que más respaldo le ha dado al uso de este medicamento, manifestó que es importante empezar a usar este tratamiento para evitar que los pacientes se agraven por este virus.



"Creo que si le damos la oportunidad de adelantar este tratamiento en los pacientes positivos para covid-19 para poder reducir las posibilidades de complicación", indicó.



¿Qué es ivermectina?

La sustancia se usa para tratar infecciones por parásitos. En el caso del manejo de los piojos en cabeza o pubis, se administra de manera local, aplicando directamente sobre la piel cabelluda.



En el caso de la sarna y para otros padecimientos ocasionados por parásitos como la oncocercosis, la Ivermectina se administra por vía oral.

También es una medicina antiparasitaria que se utiliza para tratar enfermedades como estrongilodiasis, infección ocasionada por un parásito que se aloja en el intestino.

¿Puede haber efectos secundarios en el tratamiento?

El alcalde de Cali aseguró que este medicamento podría reducir la carga viral y el comportamiento letal de la hiperinflamación que produce el coronavirus.



La decisión es apoyada en un un grupo de expertos con experiencias previas en Perú, Ecuador y Cuba, que será usada para asistir al conjunto con médicos caleños encargados de aplicar el tratamiento en Cali.



Ospina también enfatizó que este medicamento no funciona para evitar el contagio de coronavirus, sino que impide que la carga viral se manifieste de manera severa.



De acuerdo con el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, en Valle se han registrado 22.010 casos de covid-19.

