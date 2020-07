Juan Felipe Delgado Rodriguez

"Puede que el Valle no tenga un gran pico de contagios de covid-19": Sec. Salud

María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, afirmó que es probable que en el departamento no haya un gran pico de contagiados de covid-19.



La jefa de ese despacho comentó que si la tendencia de casos mantiene un crecimiento escalonado, la pandemia podrá ser controlada por los centros asistenciales.



"Estamos por debajo de lo que esperábamos tener a este punto de la pandemia, gracias al trabajo que se ha hecho en todos los municipios", señaló.



Lesmes también recalcó que "hemos tenido un incremento de casos, pero ha sido paulatino y no hemos sobrepasado nuestra capacidad de respuesta".

Puede leer: Cancillería dice que solicitud de médicos cubanos debe hacerse por canales diplomáticos

La funcionaria también mencionó que hoy en departamento cuenta con 789 Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, funcionando y que esta tarde abrirán 21 unidades más. Además, en Palmira, esperan entregar otras 17.



La titular de la cartera de de Salud departamental recalcó el apoyo que se ha recibido por parte del Gobierno Nacional, ha sido fundamental, pues han entregado 187 ventiladores.



"Hay que resaltar que el Ministerio de Salud le entregó al Valle 187 ventiladores, de los primeros 40, 30 fueron asignados a Buenaventura y los 10 restantes a Cali, luego nos dieron 100, después otros 30 y 17 portatilales; con esto hemos consolidado un número importante de UCI", puntualizó.



Adicionalmente, la secretaria resaltó que hasta el momento se han atendido todos los casos urgentes que se han presentado.



"Es muy importante lo que ha ocurrido en Buenaventura, en donde vimos una gran cantidad de contagios en poco tiempo, pero los centros asistenciales respondieron. Ahora hemos visto que ha bajado un poco", señaló.



En cuanto a Cali la secretaria agregó que "Hay un crecimiento escalonado, pero no hemos tenido un gran incremento de casos que no nos permita trabajar y los ochos municipios, en donde tenemos el gran número de contagios, se está adelantando un trabajo importante para lograr contener el avance de la pandemia".



Por último, María Cristina Lesmes afirmó que en el Valle no habrá un gran pico de contagios, como se tenía presupuestado, si se mantiene un avance escalonado, lo cual le permitirá a las autoridades de salud reaccionar bien a la hora de atender los casos..



"Es muy importante que los vallecaucanos recuerden que el tapabocas ya hace parte de nuestra vida. El cuidado individual de cada uno de nosotros nos ha dejado ver la diferencia; desde luego el trabajo de los alcaldes y el compromiso de las entidades de salud", afirmó.



Cabe recordar que en el Valle del Cauca se han registrado 16.505 de covid-19, de los cuales se han recuperado 12.870, pero pero también se presentaron 837 decesos.

Le gustaría recibir nuestras noticias por Whatsapp, suscríbete a nuestra comunidad haciendo clic aquí. Para iniciar debes enviar la palabra "Hola".