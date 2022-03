"Panfleto contra magistrados de la Corte Constitucional es falso": Mindefensa

El ministro de Defensa, Diego Molano, desmintió este martes la veracidad del panfleto que llegó a la Corte Constitucional, firmada por las Águilas Negras-Bloque Capital, contra los cinco magistrados que votaron a favor del aborto.



“La Policía ha hecho una valoración de ese panfleto, señalando que es un panfleto apócrifo, que no es atribuible a este grupo, que este grupo no existe”, explicó el alto funcionario.



A pesar de esto, Molano aclaró que las medidas de seguridad a favor de los magistrados se reforzarán, como respuesta al llamado que hicieron los presidentes de las demás altas cortes.

La amenaza en contra de los exmagistrados llegó en la tarde de este sábado, donde sostenían que los togados serían declarados “objetivo militar” si no echaban para atrás la decisión de despenalizar totalmente el procedimiento de interrupción del embarazo hasta la semana 24.



“Ustedes se creen dioses paganos. En este país no funcionan las leyes, sino las balas, porque así ustedes mismos lo han determinado. Ustedes son incitadores a la violencia, a la criminalidad, a la delincuencia, y si no quieren entender por las buenas, entenderán por las balas”.



Los magistrados amenazados son Diana Fajardo, Antonio José Lizarazo, Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes, y el conjuez Julio Andrés Ossa.