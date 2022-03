Niegan la suspensión de nombramiento del exministro Carrasquilla en BanRepública

El Consejo de Estado negó la suspensión del nombramiento del exministro Alberto Carrasquilla como integrante de la junta directiva del Banco de la República.



Según los demandantes el presidente Iván Duque, violó la 'ley de cuotas' que obliga que el 30 % de los cargos en entidades estatales, sean ocupados por mujeres, teniendo en cuenta que Carrasquilla fue designado por el presidente Duque para reemplazar a Carolina Soto, con lo cual disminuyó la participación femenina en la Junta del Banco.



Además, argumentaban que el nombramiento violó el sistema de frenos y contrapesos pues la Constitución solo permite al presidente de la República nombrar a dos de los integrantes de dicha junta. Alegaron que el jefe de Estado ha nombrado a todos los actuales miembros por lo que se consideran una concentración excesiva de poder frente al Banco de la República.



"El Consejo de Estado negó las solicitudes de suspensión de la elección del exministro. La Constitución faculta al presidente para nombrar a los integrantes de la junta y, dado que la carta no establece una manera distinta de elegirlos por falta absoluta, como en el caso estudiado, debe interpretarse que el nombramiento a cargo del presidente, en esta etapa del proceso, no evidencia el desconocimiento de normas en las que debía fundarse", mencionó la entidad.



Ante la supuesta violación de la llamada ‘cuota de género’, la sala aclaró que, dado que en este punto no es identificable una violación, es necesario que se surtan nuevas etapas dentro del proceso para determinar la manera cómo este principio se debe tener en cuenta en casos que, como este, involucran la elección de funcionarios de período fijo e institucional.



El exministro Carrasquilla fue nombrado como codirector del Banco de la República desde el mes de septiembre de 2021, luego de que Carolina Soto presentara su carta de renuncia, luego de que su esposo, Alejandro Gaviria anunciara su candidatura para los próximas elecciones presidenciales.