El Galeón San José seguirá en el mar, declaran desierta la licitación para rescatarlo

El Ministerio de Cultura declaró desierta la licitación para una Alianza Público Privada, a través de la cual se pretendía rescatar el Galeón San José.



La decisión, tomada a través de a Resolución 0113 del 4 de marzo, implica que el galeón continuará en el fondo del mar mientras que se abre una nueva convocatoria para escoger a una empresa privada que se encargue de la extracción del galeón. El contratista deberá contar con expertos y arqueólogos internacionales, que tengan la capacidad técnica para sacarlo, muy pocos en el mundo.



El San José fue un galeón del Imperio español, construido en 1698 por el duque Arístides Eslava y la familia Eslava, en el astillero de Mapil en Aginaga, Guipúzcoa, España, por Pedro de Aróstegui, con las especificaciones de Francisco Antonio Garrote.



Lea aquí: Armada realizó ejercicios militares con buques de guerra de Francia y EE.UU. esta semana



En 1708, junto con el San Joaquín y otros navíos de la flota española, zarpó de Cartagena de Indias hacia Portobelo, cargado con lingotes, monedas de oro y plata, además de otras mercancías; todo con un valor total de 11 millones de pesos en la época, aunque algunos afirman que puede ser mucho más, pues era usual declarar ante las autoridades, una carga menor a la que usualmente se llevaba.



Cuenta la historia que la flota fue atacada por buques ingleses y se hundió con su cargamento en la Batalla de Barú.



La polémica en torno a este galeón comenzó desde el descubrimiento de los restos el 27 de noviembre de 2015 por investigadores del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), personal de la Armada Nacional de Colombia y de la Dirección General Marítima (DIMAR), en las costas cercanas a Cartagena de Indias.

La vicepresidenta y Canciller, Marta Lucia Ramírez. Colprensa

Como un triunfo para Colombia calificó la Vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez, que el Ministerio de Cultura haya declarado desierta esta licitación.



“Desde que entramos al Gobierno nos concentramos en buscar una solución que evitara la entrega de una parte del patrimonio sumergido del Galeón San José como pago en especie al originador de la APP. Por esa razón, se revisó todo el material de la exploración inicial y la identificación del Galeón para determinar qué tanto de ese hallazgo se podría considerar como patrimonio cultural y arqueológico de propiedad de Colombia”, afirmó la Vicepresidente y Canciller.



Esta APP había sido el mecanismo que se quería utilizar, desde el Gobierno anterior, para extraer los restos de dicho galeón. El pago se realizaría con la parte extraída que no sea considerada patrimonio cultural y el manejo por tres años de un museo que se construiría en Cartagena de Indias.



Martha Lucía Ramírez manifestó que después de todo el análisis de las evidencias se concluyó que, de acuerdo con la Constitución y la ley, correspondía hacer esa declaratoria de patrimonio cultural y arqueológico al Galeón San José, de propiedad de Colombia.



“Por tanto, teniendo en cuenta que según las disposiciones legales si se declara que más del 80 % del bien es patrimonio arqueológico, no procedía el pago en especie, eso hacía que la empresa Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG (MAC), perdiera cualquier posibilidad de ejecución y lo que procedía era declarar desierta la licitación”, dijo la alta funcionaria.



Ahora, en coordinación con la Vicepresidencia y la Cancillería, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio de Cultura y el ICHAN, se hará una nueva convocatoria con expertos y arqueólogos internacionales para hacer un contrato de extracción del Galeón.



“Hemos venido conversando con las autoridades españolas para que se pueda hacer con las mayores garantías de preservación del patrimonio que se encuentra sumergido, cuya riqueza no tiene precio y su rescate solo debe ser un aporte para el conocimiento y la cultura”, afirmó la Vicepresidenta y Canciller.



Dichas conversaciones con el gobierno español no han dejado de ser polémicas, pues dicho gobierno no ha ocultado su interés por el Galeón, al considerarlo que se trata de un 'barco de Estado', y no de titularidad privada, lo cual hace que esté protegido por la inmunidad soberana.