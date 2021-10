'Pandora Papers': la lista de los políticos colombianos salpicados en el escándalo

“Tener cuentas en el exterior no es un delito. Lo que sí quiero dejar claro es que todo el que tenga activos en el exterior, sea quien sea, tiene que estar declarado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”.

Así se pronunció ayer el presidente Iván Duque con respecto a la investigación periodística mundial ‘Pandora Papers’, que involucró a 588 colombianos, entre ellos embajadores, ministros, expresidentes y funcionarios del Gobierno.



Agregó que las personas que no declaren esos activos serán sancionados con multas y que quienes estén en proceso de evidenciar estas acciones podrán acogerse al impuesto de normalización tributaria.



“Gracias a la colaboración que hay con los demás países y las redes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, hemos podido identificar activos en el exterior no declarados y se le ha mandado a los ciudadanos su comunicación para que se pongan al día”, expresó.



Lo cierto es que, en el caso de Colombia, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, reveló que el expresidente Cesar Gaviria es director de la sociedad panameña MC2 Internacional S.A., la cual es accionista de la empresa MC2 S.A.S. EPS, dedicada al transporte de gas y con negocios en el sector de hidrocarburos.

Para el caso colombiano, la investigación periodística se hizo en una alianza entre El Espectador y Conecta, explicó Carlos Eduardo Huertas.

También que Andrés Pastrana es beneficiario de la sociedad panameña Vanguard Investment Inc, accionista de la firma nacional Salatina Puyana y Cía, propiedad del exmandatario. El nombre de la colombiana fue accionista de la panameña y se mantuvo en el anonimato diez años, hasta 2016.



Las compañías tenían el objetivo de hacer inversiones en el exterior para convertir pesos en dólares e internacionalizar el patrimonio y, según Pastrana, eso fue evidenciado ante el Banco de la República.



La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, junto a su esposo, Álvaro Rincón, y su hija, María Alejandra Rincón, tuvieron participación en la sociedad Global Securities Management Corporation, creada en Islas Vírgenes Británicas en el 2005 en sociedad con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y el empresario condenado en Estados Unidos Gustavo Hernández Frieri, como dueño.



La familia Rincón Ramírez fue accionista de Stulb Investment Corporation, de la cual tenían el 12 % de las acciones, pero la Vicepresidenta confirmó ayer, en un comunicado, que la compañía fue vendida en el 2012.



Otro involucrado es el actual embajador de Colombia en Chile, Guillermo Botero, quien aparece como director y beneficiario de El Legado Inc, la cual fue registrada en Islas Vírgenes Británicas el 2 de marzo de 2010. El exministro de Defensa expresó que la sociedad no está funcionando desde 2016 y que siempre ha cumplido con los requisitos legales.



Así mismo, la exministra de Educación Gina Parody aparece como beneficiaria de Harmony Trust, firma registrada en Islas Vírgenes Británicas, en tanto que el exministro de Relaciones Exteriores Fernando Araújo Perdomo, como director de la panameña Las Américas Golden Tower.



El actual embajador de Colombia en China, Luis Diego Monsalve, está vinculado a tres sociedades creadas en Islas Vírgenes Británicas, Safegate Investments S.A, Unicoi Investments Limited y Managment Limited y Besalu Holdings, mientras que el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa sería beneficiario de dos sociedades panameñas que se fusionaron: Limetree Investments S.A y Urban Vision & Stategy S.A., según la investigación periodística.

Director de la Dian



Uno de los supuestos hallazgos de la investigación que más sorprendió fue el de Lissandro Junco Riveira, director de la Dian, quien, según el ICIJ, es beneficiario de Cyber Security System Company, constituida en E.U.

Sin embargo, el funcionario aseguró ayer que no conoce la sociedad y señaló la investigación como poco rigurosa.

Según dijo a Caracol Radio, el principal objetivo de una cuenta a la que se lo vincula es poder crear vida crediticia en EE. UU. porque su sueño es irse allá a estudiar una maestría.

¿Qué son?



Los Papeles de Pandora es una investigación periodística hecha a partir de la filtración de documentos de catorce grupos de abogados que crean sociedades en países como Panamá, las Bahamas y las Islas Vírgenes Británicas.

​

La investigación se realizó bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), agrupando más de 600 periodistas y 150 medios como El País, de España; The Guardian, de Reino Unido; Le Monde, de Francia, o The Washington Post, de Estados Unidos.

​

Los paraísos fiscales son territorios considerados ‘refugios’ en los que la creación de sociedades mercantiles genera dinero. Estos países ofrecen ventajas fiscales a los ciudadanos de otros países que crean sus sociedades allí, reduciéndoles las cargas tributarias y protegiendo su anonimato.



De igual forma, una sociedad offshore es una entidad creada en un país distinto al que residen sus beneficiarios y es utilizada para controlar los grandes flujos de dinero que, actualmente, tienden a ser transacciones normales.



“Si bien estas sociedades son legales, constituyen un problema, ya que a menudo se crean en paraísos fiscales, lo que permite ocultar los grandes flujos de dinero sin necesidad de cumplir responsabilidades fiscales o legales”, asegura Caracol Radio.