Paef, una medida con efecto positivo en la recuperación de la economía

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El efecto que la pandemia del COVID-19 ha producido en el empleo, no solo en Colombia sino en todo el mundo, ha sido enorme. En las gráficas que miden el número de personas ocupadas, quedará para la posteridad esa caída pronunciada registrada en el primer semestre de este año, que según los expertos solo es comparable con contados antecedentes históricos como la gran depresión de 1929.



La reacción del Gobierno, sin embargo, ha impedido que esta crisis sea aún mayor. Las medidas que se adoptaron para evitar el cierre de las empresas y el consiguiente despido de trabajadores, han ido surtiendo efecto y empiezan ya a notarse signos evidentes de recuperación.



El Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef), que el Congreso extendió hasta marzo de 2021, ha sido la principal carta para aliviar la situación de empresarios y trabajadores para permitirles seguir adelante, pese a las consecuencias provocadas por el virus.

“El Paef es la mejor respuesta que se ha podido diseñar para atender a más de 3 millones de trabajadores en medio de una circunstancia para la cual el mundo no estaba preparado. Nos lo reconocen expertos, la banca multilateral y muchos estudios, y esto se debe a que fuimos capaces de trabajar en equipo”, dijo el presidente Duque, al sancionar este jueves la ley que ordena su ampliación.



Inicialmente, previsto por tres meses, el Paef le otorga a las empresas un aporte, correspondiente a un 40% del salario mínimo, es decir, unos $351.000 por cada empleado, para facilitarles el pago de los salarios de sus trabajadores.



Con la ampliación, ya no serán tres, sino diez los pagos (es decir, siete adicionales) para llegar hasta marzo de 2021.



“Estamos hablando de más de 3 billones de pesos asignados para esta tarea, que benefician a más de 3.375.000 trabajadores. A cada uno de esos receptores, que es una familia, se les está enviando un mensaje de que el Gobierno Nacional, cuando protege un empleo, protege la Equidad”, agregó el presidente.



El Paef, según lo reconocen los expertos, es uno de los factores que está influyendo positivamente para recuperar la confianza del sector productivo.



De acuerdo con las cifras del Gobierno, las mayores beneficiadas del Paef han sido las pequeñas y medianas empresas, que corresponden al 91,9% de las empresas beneficiarias de subsidios, con un promedio de hasta 50 trabajadores registrados en sus nóminas.



Los sectores más beneficiados fueron comercio, manufactura, construcción, alojamiento y servicio de comida.



Un informe de Confecamaras, el gremio que agrupa a las Cámaras de Comercio, que tendrá su congreso la próxima semana, muestra que la dinámica de creación de empresas en Colombia ya volvió a cifras positivas en el tercer trimestre del año. En este periodo, aumentó 2,9% el número de nuevas empresas con relación al mismo periodo del año anterior, luego de haber caído 11% y 47% en los dos primeros trimestres.



"Hay realmente optimismo, muchas empresas han parado la operación, pero no se han liquidado y la mayoría conservan el empleo, lo que quiere decir que el PAEF ha sido útil", explicó Julián Domínguez, presidente de Confecámaras.



En reciente entrevista con Colprensa, Jaime Alberto Cabal, de Fenalco, también destacó la importancia de esta medida. “La extensión del Paef la veíamos como una medida importante y bastante necesaria para aquellos sectores de comercio, turismo, de economía naranja que abrieron muy tarde o continúan cerrados”, afirmó.



La ampliación del Paef viene de la mano con dos beneficios focalizados, que buscan impulsar la reactivación del empleo en poblaciones específicas, uno por sectores y el otro por género.



Por una parte, los sectores de turismo, hotelería, gastronomía y las actividades artísticas, que han sido los más afectados por la crisis tendrán un aporte mayor equivalente ya no al 40 sino al 50% del salario mínimo por cada trabajador, es decir, aproximadamente $439.000.



Y en el caso de las mujeres, habrá un aporte adicional de acuerdo con el número de mujeres empleadas, teniendo en cuenta que hoy en día el desempleo femenino, de acuerdo con las estadísticas del Dane, es del doble del masculino. Como aporte, las empresas recibirán $439.000 por cada mujer, es decir, el 50% de un salario mínimo, en vez de los $351.000 que reciben por cada hombre.

En este caso, como lo observan los expertos, el Paef ya no solo ayudará a frenar la pérdida de empleo, sino que ayuda a corregir las inequidades que la pandemia está provocando en el mercado laboral.